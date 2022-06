1.) Contain Selenium?

POTENCIALEX and TESTOULTRA contain Selenium, an essential trace element for the body.

2.) Help with Men’s Health?

Selenium contributes to normal spermatogenesis*. It is recommended to buy only the Original Potencialex or Original Testo-Ultra. For example, in the IncHealth Shop directly from the manufacturer. There you will also find current special offers or discount coupons for your Potencialex order. There are no shipping costs if you choose the minimum order quantity depending on the country of delivery.

Delivered to these countries:

[PL] Polska

Selen jest niezbędnym składnikiem selenoenzymów, które pełnią funkcje katalityczne i antyoksydacyjne. Ten pierwiastek śladowy przyczynia się do prawidłowej produkcji spermy, ale także do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym*. Zaleca się kupowanie wyłącznie oryginalnego Potencialexu lub oryginalnego Testo Ultra. Na przykład w sklepie IncHealth, bezpośrednio od producenta.

[GR] Ελλάδα

Το σελήνιο είναι βασικό συστατικό των σεληνοενζύμων, τα οποία έχουν καταλυτικές και αντιοξειδωτικές λειτουργίες. Αυτό το ιχνοστοιχείο συμβάλλει στη φυσιολογική παραγωγή σπέρματος, αλλά και στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες*. Συνιστάται να αγοράζετε μόνο το Original Potencialex ή το Original TestoUltra. Για παράδειγμα, στο κατάστημα IncHealth, απευθείας από τον κατασκευαστή.

[RO] România

Seleniul este o componentă esențială a selenoenzimelor, care au funcții catalitice și antioxidante. Acest oligoelement contribuie la producția normală de spermatozoizi, dar și la funcționarea normală a sistemului imunitar și la protecția celulelor împotriva stresului oxidativ*. Se recomandă să cumpărați doar Original Potencialex sau Original Testo-Ultra. De exemplu, în magazinul IncHealth, direct de la producător.

[DE] Deutschland + [AT] Österreich + [CH] Schweiz + [LU] Luxembourg

Selen ist ein wesentlicher Bestandteil von Selenoenzymen, die katalytische und antioxidative Funktionen haben. Dieses Spurenelement trägt zu einer normalen Spermienproduktion, aber auch zu einer normalen Funktion des Immunsystems und zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei*. Es wird empfohlen, nur das Original Potencialex oder das Original Testo Ultra zu kaufen. Zum Beispiel im IncHealth-Shop, direkt beim Hersteller.

[FR] France + [BE] Belgique

Le sélénium est un composant essentiel des sélénoenzymes, qui ont des fonctions catalytiques et antioxydantes. Cet oligo-élément contribue à une spermatogénèse normale, mais aussi au fonctionnement normal du système immunitaire et à la protection des cellules contre le stress oxydatif*. Il est recommandé d’acheter uniquement l’Original Potencialex ou l’Original TestoUltra. Par exemple, dans la boutique IncHealth, directement auprès du fabricant.

[ES] España

El selenio es un componente esencial de las selenoenzimas, que tienen funciones catalíticas y antioxidantes. Este oligoelemento contribuye a la producción normal de esperma, pero también al funcionamiento normal del sistema inmunitario y a la protección de las células contra el estrés oxidativo*. Se recomienda comprar sólo el Potencialex original o el Testo-Ultra original. Por ejemplo, en la tienda IncHealth, directamente del fabricante.

[PT] Portugal

O selénio é um componente essencial das selenoenzimas, que têm funções catalíticas e antioxidantes. Este oligoelemento contribui para a produção normal de esperma, mas também para a função normal do sistema imunitário e para a protecção das células contra o stress oxidativo*. Recomenda-se a compra apenas do Potencialex Original ou do Testo Ultra Original. Por exemplo, na loja IncHealth, directamente do fabricante.

[IT] Italia

Il selenio è un componente essenziale dei selenoenzimi, che hanno funzioni catalitiche e antiossidanti. Questo oligoelemento contribuisce alla normale produzione di sperma, ma anche alla normale funzione del sistema immunitario e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo*. Si consiglia di acquistare solo il Potencialex originale o il TestoUltra originale. Ad esempio, nel negozio IncHealth, direttamente dal produttore.

[NL] Nederland

Selenium is een essentieel bestanddeel van selenoenzymen, die katalytische en antioxiderende functies hebben. Dit sporenelement draagt bij tot een normale spermaproductie, maar ook tot de normale werking van het immuunsysteem en de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress.* Het is aan te bevelen om alleen de Original Potencialex of de Original Testo-Ultra te kopen. Bijvoorbeeld in de IncHealth shop, rechtstreeks van de fabrikant.

[CZ] Česká Republika

Selen je základní složkou selenoenzymů, které mají katalytickou a antioxidační funkci. Tento stopový prvek přispívá k normální tvorbě spermií, ale také k normální funkci imunitního systému a k ochraně buněk před oxidačním stresem.* Doporučujeme kupovat pouze Potencialex Original nebo Testo Ultra Original. Například v obchodě IncHealth přímo od výrobce.

[BG] България

Селенът е основен компонент на селеноензимите, които имат каталитични и антиоксидантни функции. Този микроелемент допринася за нормалното производство на сперматозоиди, но също така и за нормалната функция на имунната система и за защитата на клетките от оксидативен стрес.* Препоръчва се да се купува само оригиналният Potencialex или оригиналният TestoUltra. Например в магазина на IncHealth, директно от производителя.

[HU] Magyarország

A szelén a katalitikus és antioxidáns funkciót betöltő szelenoenzimek alapvető alkotóeleme. Ez a nyomelem hozzájárul a normál spermatermeléshez, de az immunrendszer normál működéséhez és a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez is.* Csak az Original Potencialex vagy az Original Testo-Ultra ajánlott. Például az IncHealth üzletben, közvetlenül a gyártótól.

[DK] Danmark

Selen er en vigtig bestanddel af selenoenzymer, som har katalytiske og antioxidante funktioner. Dette sporstof bidrager til en normal sædproduktion, men også til immunsystemets normale funktion og til beskyttelse af cellerne mod oxidativt stress.* Det anbefales kun at købe Original Potencialex eller Original Testo Ultra. For eksempel i IncHealth-butikken, direkte fra producenten.

[SE] Sverige

Selen är en viktig komponent i selenoenzymer, som har katalytiska och antioxidativa funktioner. Detta spårämne bidrar till normal spermieproduktion, men också till immunsystemets normala funktion och till skyddet av cellerna mot oxidativ stress.* Det rekommenderas att endast köpa Original Potencialex eller Original TestoUltra. Till exempel i IncHealth-butiken, direkt från tillverkaren.

[FI] Suomi

Seleeni on olennainen osa seleenientsyymejä, joilla on katalyyttisiä ja antioksidanttisia tehtäviä. Tämä hivenaine edistää normaalia siittiöiden tuotantoa, mutta myös immuunijärjestelmän normaalia toimintaa ja solujen suojaamista hapetusstressiltä.* On suositeltavaa ostaa vain Original Potencialex tai Original Testo-Ultra. Esimerkiksi IncHealth-myymälästä suoraan valmistajalta.

[EE] Eesti

Seleen on katalüütiliste ja antioksüdantsete funktsioonidega selenoensüümide oluline koostisosa. See mikroelement aitab kaasa normaalsele spermatootmisele, aga ka immuunsüsteemi normaalsele toimimisele ja rakkude kaitsmisele oksüdatiivse stressi eest.* Soovitatav on osta ainult Original Potencialex või Original Testo Ultra. Näiteks IncHealth poest otse tootjalt.

[LV] Latvija

Selēns ir būtiska selenoenzīmu sastāvdaļa, kam piemīt katalītiska un antioksidanta funkcija. Šis mikroelements veicina ne tikai normālu spermas veidošanos, bet arī normālu imūnsistēmas darbību un šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu.* Ieteicams iegādāties tikai Original Potencialex vai Original TestoUltra. Piemēram, IncHealth veikalā, tieši no ražotāja.

[LT] Lietuva

Selenas yra esminė selenofermentų, atliekančių katalitinę ir antioksidacinę funkciją, sudedamoji dalis. Šis mikroelementas prisideda ne tik prie normalios spermos gamybos, bet ir prie normalios imuninės sistemos funkcijos bei ląstelių apsaugos nuo oksidacinio streso.* Rekomenduojama pirkti tik originalų Potencialex arba originalų Testo-Ultra. Pavyzdžiui, IncHealth parduotuvėje, tiesiai iš gamintojo.

[SK] Slovensko

Selén je základnou zložkou selenoenzýmov, ktoré majú katalytickú a antioxidačnú funkciu. Tento stopový prvok prispieva k normálnej tvorbe spermií, ale aj k normálnej funkcii imunitného systému a k ochrane buniek pred oxidačným stresom.* Odporúča sa kupovať len originálny Potencialex alebo originálny Testo Ultra. Napríklad v obchode IncHealth priamo od výrobcu.

[SV] Slovenija

Selen je bistvena sestavina selenoencimov, ki imajo katalitično in antioksidativno funkcijo. Ta element v sledovih prispeva k normalni proizvodnji sperme, pa tudi k normalnemu delovanju imunskega sistema in zaščiti celic pred oksidativnim stresom.* Priporočljivo je kupiti samo Original Potencialex ali Original TestoUltra. Na primer v trgovini IncHealth, neposredno od proizvajalca.

[TR] Türkiye

Selenyum, katalitik ve antioksidan işlevleri olan selenoenzimlerin temel bir bileşenidir. Bu eser element, normal sperm üretiminin yanı sıra bağışıklık sisteminin normal işlevine ve hücrelerin oksidatif stresten korunmasına da katkıda bulunur.* Yalnızca Orijinal Potencialex veya Orijinal Testo-Ultra satın almanız önerilir. Örneğin, IncHealth mağazasında, doğrudan üreticiden.

3.) Am I satisfied with?

You take it regularly until you are satisfied with the results.

4.) Five stars rating?

potency pills that work?

russian men’s health eroxel pills?

potencialex capsule formula natural?

pills that work fast?

testoultra official website?

testo ultra price in india?

what is so special?

product review testo-ultra?

Profiles:

IncHealth GmbH

Nature is our foundation for staying healthy. Inspired by the treasures of the Swiss Alps, we look for the best solutions. You can find our vegan drugstore products (without fillers, without dyes and without additives) at Amazon, Pharmacies and many thousands of offline outlets. End users and wholesalers can buy directly from the IncHealth Shop. Discover FYRON IMMUN FORTE for your immune system. Contains among others: Chromium, folic acid, copper, selenium, vitamins A, B6, B12, C, D, zinc which *contributes to the normal functioning of the immune system. *= Regulation (EC) No. 1924/2006