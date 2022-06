FYRON IMMUN FORTE – 4 Keys for a Better Health

1.) Contain Folic acid, Chromium, Copper,…?

FYRON IMMUN FORTE contains Folic acid (a B vitamin that contributes to normal red blood cell formation), Chromium (an essential trace mineral that contributes to the maintenance of normal blood glucose levels), Copper (an essential mineral that contributes to the protection of cells from oxidative stress), and much more vitamins and minerals that contribute to the normal function of the IMMUN SYSTEM.

2.) Good for Immunity?

Minerals and vitamins contained in FYRON IMMUN FORTE contribute to the normal function of the IMMUN SYSTEM*. They are naturally present in certain foods, but sometimes it is recommended to take them as dietary supplement. It’s safer to buy only the Original FYRON IMMUN FORTE. For example, in the IncHealth Shop directly from the manufacturer. There you will also find current special offers or discount coupons for your FYRON IMMUN FORTE order. There are no shipping costs if you choose the minimum order quantity depending on the country of delivery.

[PL] Polska

… … zawierają kwas foliowy, chrom, miedź, selen, wapń… witaminy i minerały, które przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Są one obecne w niewielkich ilościach w naszym organizmie, ale wszyscy potrzebujemy ich dodatkowo w pewnych okresach naszego życia (zmęczenie, stres, osłabienie, problemy zdrowotne,…). Zaleca się kupowanie wyłącznie Oryginalnego FYRON IMMUN FORTE. Na przykład w sklepie IncHealth, bezpośrednio od producenta.

[GR] Ελλάδα

… … περιέχουν φολικό οξύ, χρώμιο, χαλκό, σελήνιο, ασβέστιο… βιταμίνες και μέταλλα που συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Υπάρχουν σε μικρές ποσότητες στον οργανισμό μας, αλλά όλοι τα χρειαζόμαστε επιπλέον σε ορισμένες περιόδους της ζωής μας (κόπωση, άγχος, αδυναμία, προβλήματα υγείας,…). Συνιστάται να αγοράζετε μόνο το Original FYRON IMMUN FORTE. Για παράδειγμα, στο κατάστημα IncHealth, απευθείας από τον κατασκευαστή.

[RO] România

… … conțin acid folic, crom, cupru, seleniu, seleniu, calciu… vitamine și minerale care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Acestea sunt prezente în cantități mici în corpul nostru, dar cu toții avem nevoie de ele în plus în anumite momente ale vieții noastre (oboseală, stres, slăbiciune, probleme de sănătate,…). Se recomandă să cumpărați numai Original FYRON IMMUN FORTE. De exemplu, în magazinul IncHealth, direct de la producător.

[DE] Deutschland + [AT] Österreich + [CH] Schweiz + [LU] Luxembourg

… enthalten Folsäure, Chrom, Kupfer, Selen, Kalzium … Vitamine und Mineralstoffe, die zum normalen Funktionieren des Immunsystems beitragen. Sie sind in geringen Mengen in unserem Körper vorhanden, aber wir alle brauchen sie zusätzlich zu bestimmten Zeiten unseres Lebens (Müdigkeit, Stress, Schwäche, gesundheitliche Probleme, …). Es wird empfohlen, nur das Original FYRON IMMUN FORTE zu kaufen. Zum Beispiel im IncHealth Shop, direkt vom Hersteller.

[FR] France + [BE] Belgique

… contient de l’acide folique, du chrome, du cuivre, du sélénium, du calcium… des vitamines et minéraux qui contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire. Il sont présents en petites quantités dans notre organisme, mais nous en avons tous besoin en supplément à certains moments de notre vie (fatigue, stress, faiblesse, problème des santé,…). Il est recommandé d’acheter uniquement l’Original FYRON IMMUN FORTE. Par exemple, dans la boutique IncHealth, directement auprès du fabricant.

[ES] España

… contiene ácido fólico, cromo, cobre, selenio, calcio… vitaminas y minerales que contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Están presentes en pequeñas cantidades en nuestro organismo, pero todos los necesitamos además en determinados momentos de nuestra vida (fatiga, estrés, debilidad, problemas de salud,…). Se recomienda comprar sólo el Original FYRON IMMUN FORTE. Por ejemplo, en la tienda IncHealth, directamente del fabricante.

[PT] Portugal

… contêm ácido fólico, crómio, cobre, selénio, cálcio… vitaminas e minerais que contribuem para o funcionamento normal do sistema imunitário. Estão presentes em pequenas quantidades no nosso corpo, mas todos nós precisamos deles em certos momentos da nossa vida (fadiga, stress, fraqueza, problemas de saúde,…). Recomenda-se a compra apenas do FYRON IMMUN FORTE original. Por exemplo, na loja IncHealth, directamente do fabricante.

[IT] Italia

… contengono acido folico, cromo, rame, selenio, calcio… vitamine e minerali che contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario. Sono presenti in piccole quantità nel nostro organismo, ma tutti ne abbiamo bisogno in aggiunta in determinati momenti della nostra vita (stanchezza, stress, debolezza, problemi di salute,…). Si consiglia di acquistare solo il prodotto originale FYRON IMMUN FORTE. Ad esempio, nel negozio IncHealth, direttamente dal produttore.

[NL] Nederland

… bevatten foliumzuur, chroom, koper, selenium, calcium… vitaminen en mineralen die bijdragen tot de normale werking van het immuunsysteem. Ze zijn in kleine hoeveelheden aanwezig in ons lichaam, maar we hebben ze allemaal extra nodig op bepaalde momenten in ons leven (vermoeidheid, stress, zwakte, gezondheidsproblemen,…). Het is aanbevolen om alleen de originele FYRON IMMUN FORTE te kopen. Bijvoorbeeld in de IncHealth winkel, rechtstreeks van de fabrikant.

[CZ] Česká Republika

… obsahují kyselinu listovou, chrom, měď, selen, vápník… vitamíny a minerály, které přispívají k normální funkci imunitního systému. V našem těle jsou přítomny v malém množství, ale všichni je potřebujeme navíc v určitých obdobích našeho života (únava, stres, slabost, zdravotní problémy, …). Doporučujeme kupovat pouze originální FYRON IMMUN FORTE. Například v obchodě IncHealth, přímo od výrobce.

[BG] България

… съдържат фолиева киселина, хром, мед, селен, калций … витамини и минерали, които допринасят за нормалното функциониране на имунната система. Те присъстват в малки количества в организма ни, но всички ние се нуждаем от тях в допълнение в определени моменти от живота си (умора, стрес, слабост, здравословни проблеми, …). Препоръчително е да купувате само оригиналния FYRON IMMUN FORTE. Например в магазина на IncHealth, директно от производителя.

[HU] Magyarország

… tartalmaznak folsavat, krómot, rezet, szelént, kalciumot… vitaminokat és ásványi anyagokat, amelyek hozzájárulnak az immunrendszer normális működéséhez. Ezek kis mennyiségben vannak jelen szervezetünkben, de mindannyiunknak szükségünk van rájuk kiegészítésként életünk bizonyos időszakaiban (fáradtság, stressz, gyengeség, egészségügyi problémák,…). Ajánlott kizárólag az Original FYRON IMMUN FORTE megvásárlása. Például az IncHealth üzletben, közvetlenül a gyártótól.

[DK] Danmark

… indeholder folinsyre, krom, kobber, selen, calcium … vitaminer og mineraler, der bidrager til immunsystemets normale funktion. De findes i små mængder i vores krop, men vi har alle brug for dem i tillæg på visse tidspunkter i vores liv (træthed, stress, svaghed, helbredsproblemer,…). Det anbefales kun at købe den originale FYRON IMMUN FORTE. For eksempel i IncHealth-butikken, direkte fra producenten.

[SE] Sverige

… innehåller folsyra, krom, koppar, selen, kalcium … vitaminer och mineraler som bidrar till att immunförsvaret fungerar normalt. De finns i små mängder i vår kropp, men vi behöver alla dem i tillägg vid vissa tillfällen i livet (trötthet, stress, svaghet, hälsoproblem,…). Det rekommenderas att endast köpa originalet FYRON IMMUN FORTE. Till exempel i IncHealth-butiken, direkt från tillverkaren.

[FI] Suomi

… sisältävät foolihappoa, kromia, kuparia, seleeniä, kalsiumia… vitamiineja ja kivennäisaineita, jotka edistävät immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Niitä on elimistössämme pieniä määriä, mutta me kaikki tarvitsemme niitä lisäksi tiettyinä aikoina elämässämme (väsymys, stressi, heikkous, terveysongelmat,…). On suositeltavaa ostaa vain Original FYRON IMMUN FORTE. Esimerkiksi IncHealth-myymälästä suoraan valmistajalta.

[EE] Eesti

… sisaldavad foolhapet, kroomi, vaske, seleeni, kaltsiumi… vitamiine ja mineraalaineid, mis aitavad kaasa immuunsüsteemi normaalsele toimimisele. Neid leidub meie organismis väikestes kogustes, kuid me kõik vajame neid lisaks teatud eluperioodidel (väsimus, stress, nõrkus, terviseprobleemid, …). Soovitatav on osta ainult Original FYRON IMMUN FORTE. Näiteks IncHealth poest, otse tootjalt.

[LV] Latvija

… satur folijskābi, hromu, varu, selēnu, kalciju… vitamīnus un minerālvielas, kas veicina normālu imūnsistēmas darbību. Tie mūsu organismā ir nelielā daudzumā, bet mums visiem tie ir nepieciešami papildus noteiktos dzīves posmos (nogurums, stress, vājums, veselības problēmas, …). Ieteicams iegādāties tikai oriģinālo FYRON IMMUN FORTE. Piemēram, IncHealth veikalā, tieši no ražotāja.

[LT] Lietuva

… sudėtyje yra folio rūgšties, chromo, vario, seleno, kalcio… vitaminų ir mineralų, kurie prisideda prie normalios imuninės sistemos veiklos. Jų mūsų organizme yra nedideliais kiekiais, tačiau tam tikrais gyvenimo laikotarpiais (nuovargis, stresas, silpnumas, sveikatos sutrikimai…) mums visiems jų reikia papildomai. Rekomenduojama pirkti tik originalų FYRON IMMUN FORTE. Pavyzdžiui, IncHealth parduotuvėje, tiesiai iš gamintojo.

[SK] Slovensko

… obsahujú kyselinu listovú, chróm, meď, selén, vápnik… vitamíny a minerály, ktoré prispievajú k normálnemu fungovaniu imunitného systému. V našom tele sú prítomné v malom množstve, ale všetci ich potrebujeme navyše v určitých obdobiach nášho života (únava, stres, slabosť, zdravotné problémy,…). Odporúča sa kupovať iba originálny FYRON IMMUN FORTE. Napríklad v predajni IncHealth, priamo od výrobcu.

[SV] Slovenija

… vsebujejo folno kislino, krom, baker, selen, kalcij … vitamine in minerale, ki prispevajo k normalnemu delovanju imunskega sistema. V našem telesu so prisotni v majhnih količinah, vendar jih v določenih obdobjih življenja (utrujenost, stres, šibkost, zdravstvene težave …) vsi potrebujemo dodatno. Priporočamo, da kupite samo originalno zdravilo FYRON IMMUN FORTE. Na primer v trgovini IncHealth, neposredno od proizvajalca.

[TR] Türkiye

… folik asit, krom, bakır, selenyum, kalsiyum… bağışıklık sisteminin normal işleyişine katkıda bulunan vitamin ve mineraller içerir. Vücudumuzda küçük miktarlarda bulunurlar, ancak hepimiz hayatımızın belirli zamanlarında (yorgunluk, stres, halsizlik, sağlık sorunları, …) bunlara ek olarak ihtiyaç duyarız. Sadece Orijinal FYRON IMMUN FORTE satın almanız tavsiye edilir. Örneğin, IncHealth mağazasında, doğrudan üreticiden.

