Uudet Nettikasinot 2021 – 13 Parhaat Uudet Kasinot ja Kaikki Maukkaat Uutuudet

Nettikasinomaailmaan putkahtaa jatkuvasti monia uusia kasinoita, joiden perässä voi jopa olla hieman vaikea pysyä. Uudet kasinot tarjoavat pelaajille uusia kokemuksia. Koska uudet kasinot 2021 vuonna eivät ole toimineet markkinoilla kovin pitkään, saattaa niiden toiminta mietityttää asiakkaita.

Onko kasino luotettava, onko siellä pelaaminen turvallista, ja miten voi varmistua siitä, että pelit ovat täysin satunnaisia? Onneksi käymme tässä jutussa läpi, mitkä uusista kasinoista ovat takuulla hyviä, ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota uutta kasinoa valitessa.

Parhaassa tapauksessa tarjoaa uusi nettikasino runsaan valikoiman parhaita pelejä, selkeän sivuston ja mielenkiintoisen teeman, turvallisen pelaamisen ja tietenkin joukon erilaisia bonuksia, joiden avulla pelaaminen kasinolla on hieman hauskempaa. Parhaat uudet nettikasinot ovatkin yhdistelmä juuri näitä ominaisuuksia.

Uudet nettikasinot: Top 13 parasta kasinoa

Suurin osa uusista nettikasinoista on kokeilemisen arvoisia. Olemme kuitenkin valinneet 13 erinomaista uutta kasinoa, jotka ovat vielä normaalia peruskasinoakin parempia. Viisi niistä ansaitsee erityismaininnan olemalla yksinkertaisesti erityisen hyviä. Jokainen näistä kasinoista on hyvä juuri tietyssä osa-alueessa. Sijoilla 6-13 olevat nettikasinot ovat niin ikään hyviä valintoja pelaamiseen. Emme ole antaneet niille erityismainintaa, mutta ne ovat silti loistavia tulokkaita kasinomarkkinoilla.

Parhaat Uudet Nettikasinot

Ensisilmäys parhaisiin nettikasinoihin

Paras kokonaisuus – Betinia Paras mobiilikasino – Vauhti Paras kasino ilman rekisteröintiä – Turbonino Paras teema – Winota Paras pelivalikoima – Kassu

Muut parhaat nettikasinot

1. Betinia – Paras kokonaisuus

Hyvät puolet:

Sekä kasino että vedonlyönti

Hyvä tervetuliaisbonus: bonus 100 % talletuksesta

200 ilmaiskierrosta

Suomenkielinen sivusto ja asiakaspalvelu

Verovapaat voitot

Betinia on uusien kasinoiden parhaimmistoa. Loppuvuodesta 2020 avattu nettikasino tarjoaa lukuisia erilaisia bonuksia suomalaisille pelaajille. Niistä voi hyötyä sekä kasinon että vedonlyönnin puolella, mikä on aina plussaa. Uusille asiakkaille bonus on tietenkin kaikkein anteliain. Tervetuliaisbonus on vähintäänkin kiitettävä: bonus 100 % ensitalletuksesta jopa 500 euroon asti.

Lisäksi pakettiin kuuluu 200 ilmaiskierrosta. Kirjautuneille asiakkaille luvassa on erilaisia cashback-bonuksia. Pienenä miinuksena voidaan mainita se, ettei ilmaiskierroksia ilman talletusta ole tarjolla. Se tosin ehkä olisi hieman liian hyvää ollakseen totta.

Talletus Betinialle on helppoa, sillä talletusmenetelmissä ovat suomalaisten suurimmat suosikit: Trustly, luottokortit ja verkkolompakot. Pelata voi myös ilman rekisteröitymistä, jolloin kirjautumiseen käytetään Trustly-maksutapaa.

Pelivalikoimassakin Betinia kerää pisteet kotiin. Moni uusi nettikasino saattaa tarjota hieman puutteellisen pelivalikoiman, mutta onneksi näin ei ole Betinialla. Tarjolla on suosituimmat pelinkehittäjät, NetEnt, Play’n GO, Pragmatic Play ja Quickspin mukaan lukien. Pelata voi kaikkia suurimpia klassikoita, kuten Starburst tai Book of Dead, uutuuksia tietenkään unohtamatta.

Kirsikkana kakun päällä on Betinialle myönnetty Maltan uhkapelilisenssi. Lisenssi takaa pelaamisen turvallisuuden, mikä on aina plussaa uusista nettikasinoista puhuttaessa. Samalla Maltan lisenssi takaa verovapaat voitot Suomessa asuville pelaajille. Ansaitut voitot voi siis kotiuttaa omalle pankkitilille ilman, että verottajalle sanoo sanaakaan.

Kun uudet kasinot ovat vertailussa, ansaitsee Betinia ehdottomasti erinomaisen arvosanan. Kyseessä on loistava kasino, joka päihittää monet uudet nettikasinot.

2. Vauhti – Paras mobiilikasino

Hyvät puolet:

Pelaa ilman rekisteröitymistä

Maltan lisenssi ja verovapaat voitot

Hyvä pelivalikoima, klassiset jackpot-slotit

Selkeän helppo ulkonäkö, helppo käyttää myös mobiilissa

Kun sanomme, että Vauhti on ihanan yksinkertainen kasino, emme sano sitä pahalla, päinvastoin! Kun vertauskohteena ovat uudet kasinot, on Vauhti ihanan yksinkertainen ja selkeä kasino, jolla pelaaminen on todella helppoa. Ulkonäkö on mukavan vaalea ja miellyttää meitä suomalaisia. Sivusto on helppokäyttöinen.

Sama koskee myös mobiilikasinoa. Koko sivusto on valmiiksi optimoitu mobiilille, joten kaikki pelit kulkevat mukana siellä missä puhelinkin. Erillistä sovellusta ei tarvitse ladata, mikä on itsestäänselvää vuonna 2021. Mobiilisivusto noudattaa samaa selkeän tyylikästä teemaa ja pesee monet uudet kasinot mennen tullen.

Vauhti on vuoden 2020 loppupuolella avattu pay n play -kasino, jolla voi pelata ilman rekisteröitymistä. Kaikki talletukset tehdään siis helposti Trustly-palvelun kautta omasta verkkopankista. Minimitalletus on 20 euroa.

Sivusto on täysin suomenkielinen ja myös asiakaspalvelu on live chatin välityksellä suomenkielistä. Live chat mainostaa palvelevansa vuorokauden ympäri suomeksi.

Kuten kasinot ilman rekisteröitymistä yleensä, ei Vauhti tarjoa erillistä tervetuliaisbonusta. Talletuksella ansaittava bonus puuttuu kasinolta. Uskollisille asiakkaille on olemassa oma VIP-klubi, jossa voi ansaita etuja. Onnekkaat asiakkaat voivat ehkä ansaita jopa ilmaista pelirahaa, tosin se jää nähtäväksi.

Vauhti kasinon pelejä selatessa sujuu helposti tovi jos toinenkin, niitä nimittäin on niin paljon! Pelata voi suosituimpien kehittäjien slotteja, sillä peliaulassa komeilevat muun muassa Play’n GO, NetEnt, Microgaming ja Big Time Gaming. Toisin kuin monet uudet casinot, panostaa Vauhti myös jättipotteihin. Pelattavana on Mega Moolahin kaltaisia klassikoita.

3. Turbonino – Paras kasino ilman rekisteröintiä

Hyvät puolet:

Selkeä, suomenkielinen sivusto

Hyvä pelivalikoima

100 ilmaiskierrosta uusille asiakkaille

Verovapaat voitot

Suomalaiset nettikasinot hurmaavat usein yksinkertaisuudellaan, ja niin on myös Turboninolla. Turbonino on vuoden 2020 lopulla avattu pikakasino, jolla voi pelata ilman tiliä. Talletus ja kotiutus onnistuvat siis helposti ilman rekisteröitymistä, kunhan talletuksen tekee Trustly-palvelua käyttämällä omasta verkkopankista.

Sinisävyinen Turbonino on kaikin puolin helppo käyttää. Sivusto on suomenkielinen, mikä tietenkin helpottaa navigointia. Live chat on tarjolla vain kirjautuneille asiakkaille.

Uusilla kasinoilla erilaiset tarjoukset ovat yleensä huippuluokkaa, ja näin on myös Turboninolla. Tarjouksia on tarjolla joka päivälle, ja erilaisia yllätyksiä on luvassa päivittäin. Uusille asiakkaillekin on erityinen lahja. Ensitalletuksella pelaajat ansaitsevat 100 ilmaiskierrosta.

Turboninon etulyöntiasema uusien kasinoiden vertailussa löytyy ehdottomasti peliaulasta. Peliaula pursuaa erinomaisia pelejä parhailta pelinkehittäjiltä. Tarjolla ovat suosituimmat kehittäjät, kuten NetEnt, Play’n GO ja Pragmatic Play, sekä niiden suosituimmat slotit. Tarjolla on niin klassikoita kuin uusia megaways-slottejakin.

Plussaa Turbonino ansaitsee myös kattavasta valikoimasta jackpot-slotteja sekä hyvästä live-kasinosta, jonka pelit on kehittänyt alan ykkönen, Evolution Gaming. Kaikki uudet kasinot eivät panosta live-kasinoon, joten tämä ansaitsee meiltä ison plussan.

Ei toki kannata unohtaa kasinolle myönnettyä lisenssiä. Turbonino omistaa Maltan uhkapeliviranomaisen lisenssin, josta kaikki nettikasinot haaveilevat. Maltan peliviranomainen valvoo kasinon toimintaa, mikä taas on tae turvallisuudesta. Suomalaiset pelaajat taas nappaavat kotiin verovapaat voitot, mikä on varsinainen jättipotti.

4. Winota – Paras teema

Hyvät puolet:

Erilainen teema

Suomenkielinen sivusto

Hyvät bonukset: talletusbonus ja 100 ilmaiskierrosta ensitalletuksella

Maltan lisenssi ja verovapaat voitot

Erinomainen live casino

Winota on loistava esimerkki siitä, miten uudet kasinot hyödyntävät erilaisia teemoja. Winota on nimittäin rakennettu vahvan kabaree- ja sirkus-teeman ympärille, mikä näkyy erityisesti sivuston ulkonäössä. Näyttäviä hahmoja näkyy ympäri sivua ja se miellyttänee kaikkia teemasta pitäviä.

Onneksi tämä ei ole Winotan ainoa plussa. Toinen suuri valttikortti on bonusvalikoima, joka on parempi kuin monilla uusilla kasinoilla. Uudet asiakkaat voivat valita kolmen eri bonuksen välillä. Ensimmäinen bonus on 100-prosenttinen jopa 500 euroon asti. Lisäksi tarjolla on 100 ilmaiskierrosta. Toinen bonus on pienempi, 50-prosenttinen aina 1000 euroon asti. Kolmas vaihtoehto on cashback bonus.

Vanhojakin asiakkaita muistetaan. Hyötyä voi vaikkapa viikoittaisesta latausbonuksesta, jonka myötä tallettavat ansaitsevat 50 ilmaiskierrosta.

Winota tarjoaa laajan valikoiman eri maksutapoja, joiden joukossa ovat luottokortit, verkkopankkimaksut sekä nettilompakot. Malttamattomille on olemassa mahdollisuus pelata pikana rekisteröitymättä.

Pelivalikoimassa Winota yltää samalle tasolle kuin useimmat muutkin uudet kasinot. Peliaulasta löytyy runsaasti suosittujen kehittäjien pelejä. Esimerkiksi Play’n GO, Pragmatic Play, Quickspin sekä Push Gaming löytyvät valikoimasta.

Voidaan sanoa, että Winotalla on monia uusia nettikasinoita parempi live kasino. Pelattavana on todella paljon erilaisia livepelejä, perinteisistä pöytäpeleistä uudempiin tulokkaisiin. Kehityksestä vastaa alan kiistaton johtaja Evolution Gaming, joka takaa laadun.

Winotalle on myönnetty Maltan lisenssi, mikä on monesta syystä hyvä asia. Se tarkoittaa suomalaisille pelaajille verovapaita voittoja. Samalla on se tae turvallisuudesta.

5. Kassu – Paras pelivalikoima

Hyvät puolet:

Suomenkielinen sivusto ja asiakaspalvelu

Verovapaat voitot

100 ilmaiskierrosta uusille asiakkaille

Tyylikäs, värikäs sivusto

Kassu yhdistää loistavalla tavalla selkeyden ja yksinkertaisuuden ja hauskan, värikkään teeman – tämä ei ole mikään itsestäänselvyys, kun katsotaan uusia nettikasinoita!

Kyseessä on pay n play -kasino, eli pelaamaan pääsee helposti muutamalla klikkauksella. Koska pelaaminen tapahtuu rekisteröitymättä, tehdään kaikki talletukset Trustly-palvelun kautta. Pienimmillään voi tallettaa 20 euroa.

Kassulta puuttuu uusien asiakkaiden bonus talletusbonuksen muodossa, mutta uudet asiakkaat saavat silti 100 ilmaiskierrosta. Jo rekisteröityneille asiakkaille on luvassa erilaisia kampanjoita, kuten turnauksia, joissa voi ansaita osansa käteispalkinnoista. Kerran viikossa voi napata itsellensä suositut ilmaiskierrokset. Uskollisille asiakkaille Kassulla on oma VIP-ohjelma erilaisine etuineen, jotka kannattaa hyödyttää.

Kassun plussiin voidaan laskea todella runsas pelivalikoima, josta jokainen pelaaja takuulla löytää etsimänsä. Edustettuina ovat suurimmat pelinkehittäjät, kuten Play’n GO sekä NetEnt. Siksi peliaulasta löytyvät kaikki suosituimmat klassikot, oli suosikki siten Starburst, Book of Dead tai Reactoonz. Kuten uudet casinot yleensä, tarjoa Kassu myös paljon uutuuksiakin.

Perinteisten slottien lisäksi voi kasinolla tavoitella jättipotteja jackpot-peleissä tai kokeilla live casinon tunnelmaa. Live casinossa on hieman hiomisen varaa, mutta tämä on yleisesti uusien nettikasinoiden kompastuskivi.

Kuten suomalaiset nettikasinot yleensäkin, on Kassukin täysin suomenkielinen. Meille suomalaisille sopii sekin, että kasinolle on myönnetty Maltan lisenssi. Se nimittäin tarkoittaa voittojen olevan meille verovapaita.

Miten arvioimme uudet nettikasinot: Tärkeimmät kriteerit

Luotettavuus ja oikeudenmukaisuus

Meidän mielestämme ei voi liikaa alleviivata, että kasinon tulisi olla luotettava ja oikeudenmukainen. Erityisesti kun kyseessä on uusi nettikasino, jolla ei ole vuosien kokemusta ja vankkaa asiakaskuntaa, haluamme varmistua siitä, että pelipaikka on hyvä ja turvallinen.

Helpoin tapa varmistua kasinon laadukkuudesta on tarkistaa sille myönnetty lisenssi. Hyvä kasino omaa aina jonkun lisenssin. Lisenssi on tae turvallisuudesta, sillä se takaa jonkun instanssin valvovan kasinon toimintaa. Parhaassa tapauksessa voi lisenssi tuoda mukanaan myös verovapaat voitot. Näin on EU-maiden, kuten Maltan ja Viron, kasinolisenssien kanssa.

Toinen tärkeä seikka on pelien satunnaisuus. Laadukkaalla kasinolla pelit ovat aina satunnaisia. Usein kasinolla on myös todistus siitä, että pelit on testattu juuri kyseisestä syystä.

Laaja pelivalikoima

Kun testissä on uusi nettikasino, siirtyvät katseet usein ensin pelivalikoimaan. Ovatko tarjolla tutut suosikit, vai tarjoaako kasino kenties jotain uutta ja jännittävää?

Kun tarkastelemme pelivalikoimaa, kiinnitämme huomiota siihen, että kasino tarjoaa pelaajille tukun laadukkaiden pelinkehittäjien slotteja. Aivan kaikkia kehittäjiä ei tietenkään löydy kaikilta kasinoilta, erityisesti jos kyseessä on uusi kasino, mutta valikoimassa tulisi kuitenkin olla muutama tunnettu nimi.

Näihin parhaimpiin kehittäjiin kuuluvat esimerkiksi NetEnt, Play’n GO, Pragmatic Play, Quickspin sekä Yggdrasil. Tarkastamme myös paljonko slotteja kasinolta löytyy, onko pelattavana myös jackpot-pelejä ja onko tarjolla erillinen live kasino. Myös sopivan pieni minimipanos on seikka, joka vaikuttaa rankingiin.

Nopeat kotiutukset

Kun kasinolla sitten ansaitsee voittoja, haluaa ne tietenkin saada omalle pankkitilillensä mahdollisimman nopeasti. Kaikki kasinot eivät kuitenkaan ole tässä suhteessa tasavertaisia, vaan riippuu täysin kasinosta ja maksutavasta, miten nopeasti rahat kotiutetaan. Tämä on tietenkin myös tärkeä kriteeri, kun rankkaamme kasinoita. Kotiutuksen kesto riippuu useimmiten hieman maksutavastakin.

Esimerkiksi Trustly-palvelu, joka kotiuttaa rahat verkkopankkiin, sekä erilaiset verkkolompakot, ovat asiakkaan kannalta kaikkein nopeimpia. Perinteisiä pankkisiirtoja ja luottokorttikotiutuksia joutuu odottamaan kaikkein pisimpään. Pikakasinot ovatkin sitten aivan erityinen lukunsa. Ne ovat kasinoita, joilla voi pelata rekisteröitymättä. Kyseiset kasinot tarjoavat nopeat kotiutukset, sillä rahat näkyvät omalla pankkitilillä parhaimmillaan vain 15 minuutin sisällä kotiutuksen teosta.

Hyvä asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu on usein niitä seikkoja, joihin ei juurikaan kiinnitä huomiota ennen kuin sitä tarvitsee. Ei kuitenkaan kannata huolestua, sillä me testaamme asiakaspalvelun puolestasi. Erityisesti monet uudet nettikasinot saattavat tarjota asiakaspalvelua vain englanniksi, tai kasinolta voi puuttua kätevä live chat. Hyvät nettikasinot tarjoavat suomenkielisen live chatin, jossa vastauksen saa nopeasti ja selkeästi.

Myös puhelinpalvelu tai sähköposti ovat plussaa, mutta eivät korvaa kätevää live chatia, jossa apua saa parhaimmillaan muutamissa sekunneissa. Suomenkieltäkään ei kannata väheksyä. Joskus joku kasino nimittäin saattaa tarjota live chatin, jossa vastaukset tulevat google translaten avulla käännettyinä. Voimme vannoa, että kyseinen käyttökokemus ei jäänyt mieleen positiivisesti!

Uusimmat Nettikasinot listattuina

Olemme koonneet listan, josta on helppo vertailla uudet suomalaiset nettikasinot, ja valita niistä itselleen paras. Uusilla nettikasinoilla on erilaisia etuja.

Uudet nettikasinot: Usein kysytyt kysymykset

Mistä löydän uudet nettikasinot?

Uusia nettikasinoita putkahtaa markkinoille kuin sieniä sateella, joten niiden perässä voi olla hieman vaikea pysyä. Onneksi arvostelemme kaikki uudet nettikasinot, jolloin löydät ne helposti suoraan tältä sivulta. Tällöin varmistut myös siitä, että kyseessä on luotettava ja hyvä kasino, jolla pelaaminen kannattaa. Uudet kasinot kannattaa tarkistaa tasaisin väliajoin, ettei joku loistava uutuus jää huomaamatta.

Miksi uusilla nettikasinoilla pelaaminen kannattaa?

Uudet nettikasinot kannattavat monestakin syystä. Usein ne tarjoavat jotain uutta vanhoihin kasinoihin verrattuna. Toinen uusien kasinoiden valttikortti on bonustarjonta. Uudet kasinot pyrkivät houkuttelemaan pelaajia kokeilemaan kasinoa, ja se onkin yleensä helppo tehdä bonuksen avulla. Uudet nettikasinot tarjoavat siis usein hyviä bonusprosentteja, runsaita ilmaiskierroksia tai muuten vaan erilaisen bonustarjonnan.

Mitä uudet nettikasinot tarjoavat?

Parhaimmillaan uudet nettikasinot 2021 vuonna tarjoavat laajan pelivalikoiman, innovatiivisen teeman ja erinomaisen toteutuksen. Kun kyseessä on uusi kasino, voi odottaa modernia toteutusta, joka näkyy niin ulkonäössä kuin teknisessä toteutuksessa. Ei kannata unohtaa bonuksia, jotka usein ovat uusilla kasinoilla vanhoja kasinoita parempia. Uudet nettikasinot pyrkivät houkuttelemaan asiakkaita ja saattavat tarjota vaikka bonuksia ilman talletusta.

Kuinka valita uudet nettikasinot?

Uusia kasinoita on monenlaisia, eikä yksi välttämättä ole parempi kuin toinen. Mietin siis ensin, minkälaisella kasinolla haluat pelata. Panostatko pelivalikoimaan, livekasinoon tai suuriin bonuksiin, vai pelaatko mieluummin rekisteröitymisvapaalla pay n play -kasinolla, joka luottaa nopeuteen. Lue arvostelumme huolella ja valitse eri kriteerien perusteella juuri sinulle sopiva uusi kasino.

Ovatko uudet nettikasinot turvallisia?

Yksinkertaisesti voidaan sanoa, että uudet nettikasinot ovat turvallisia. Se ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki uudet nettikasinot automaattisesti olisivat. Tarkista, että kasinolle on myönnetty laadukas lisenssi, joka takaa pelaamisen turvallisuuden. Tarkista myös, että kasinon SSL-salaus on kunnossa ja että maksutavat ovat tunnettuja ja luotettavia.

Uusimmat Kasinot Suomalaisille: Mikä kasino kannattaa valita?

Kaikki uudet nettikasinot tarjoavat jotain ainutlaatuista pelaajalle, oli kyseessä sitten laaja pelivalikoima, innovatiivinen teema, erittäin hyvä bonus tai vaikka ilmaiskierroksia ilman talletusta. Uusia kasinoita yhdistää kuitenkin tietty innovatiivisuuden tavoittelu.

Kun nettikasinot tarjoavat kaikkea maan ja taivaan väliltä, on monien vaihtoehtojen joukosta löydettävä juuri se itselle sopiva kasino. Uusien kasinoiden vertailussa kannattaa siis kiinnittää huomiota juuri niihin itselle tärkeisiin seikkoihin. Näin valikoituu kasino, jolla pelaaminen on mukavaa.

Ykkösvalintamme on Betinia, joka tarjoaa kaikki uuden kasinon plussat. Sillä on laaja pelivalikoima kaikkein parhaita pelejä, minkä lisäksi tarjolla on myös vedonlyöntiä. Sivustolla on mielenkiintoinen teema, ja suomenkielisyyden vuoksi sitä on helppo navigoida. Ehkä suurin houkutin on kuitenkin bonustarjonta, joka on erinomainen. Samankaltaiseen valikoimaan voisivat pyrkiä kaikki uusimmat nettikasinot! Kun kasinolta sitten haluaa kotiuttaa rahaa, ovat kaikki kotiutukset verovapaita, mikä on tietenkin mieleemme.

Betinia ei tietenkään ole ainoa hyvä vaihtoehto uusista nettikasinoista, vaan muutkin arvioimamme uudet kasinot ovat kokeilemisen arvoisia. Lue siis arvostelut huolella ja valitse sopiva pelipaikka – tai kokeile vaikka kaikki nettikasinot! Uudet nettikasinot 2021 vuonna tarjoavat runsaasti valinnanvaraa.

Lähde: https://www.leanbackplayer.com/

Huom!

Uhkapelaaminen sisältää aina riskejä ja sen ei todellakaan ole tarkoitus ratkaista mahdollisia taloudellisia ongelmiasi. Rahapelaamiseen tulee suhtautua aina ensisijaisesti rentouttavana ja viihdyttävänä ajanvietteenä. Kannattaa pitää aina mielessä se, että ennemmin tai myöhemmin talo voittaa aina..

Jos kärsit mahdollisista peliongelmista, siihen on onneksi olemassa apua. Suomessa apua tarjoaa esimerkiksi järjestö nimeltään Peluuri. Mahdolliset ongelmat on hyvä kitkeä mahdollisimman nopeasti pois, jotta pelaaminen on turvallisempaa, sekä sinulle että läheisillesi.