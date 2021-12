Idées de Décoration de Salon de Noël élégantes et Confortables : Une Véritable Oasis Privée

À quelques semaines de Noël, il est temps de planifier comment décorer votre maison cette année. Alors que certains s’en tiendront aux classiques, d’autres voudront peut-être essayer quelque chose de nouveau et de non traditionnel, comme planifier une soirée en famille à jouer au casino en ligne. Cette fête populaire est synonyme de chaleur et de confort que l’on peut trouver dans sa maison entourée de ses proches.

D’une certaine manière, lorsque la saison des vacances arrive, c’est le moment idéal pour créer une oasis privée confortable pour se détendre et recharger les batteries. Et pour vous aider avec les décorations, voici des idées de décoration de Noël élégantes et confortables qui transformeront votre salon en un havre de fête.

Soyez créatif avec l’arbre

Si vous vivez dans un petit appartement, vous aurez peut-être un espace limité pour placer votre sapin de Noël. Mais il existe d’autres façons créatives d’en avoir un et de fêter Noël avec une idée originale. Mettez des branches de houx avec des baies dans le vase en verre et suspendez des ornements de différentes couleurs pour l’égayer. Si vous êtes un amoureux des livres, alors il n’y a pas de meilleur sapin de Noël pour vous que celui fait de votre collection maison. Une fois que vous avez empilé vos livres pour qu’ils ressemblent à un sapin de Noël, ajoutez une pomme de pin sur le dessus et des guirlandes lumineuses autour d’eux.

Si vous êtes prêt à essayer quelque chose de non conventionnel, optez pour un faux arbre rose qui rendra la pièce douce et festive à la fois. Les arbres en origami sont parfaits car non seulement vous vous amuserez à les fabriquer, mais vous pourrez également choisir la couleur parfaite et ajouter des paillettes, des paillettes et d’autres décorations plus tard. Pour ceux qui recherchent les solutions les plus simples, trouvez une branche d’arbre et peignez-la en blanc. Placez-le ensuite dans un vase et suspendez des boules de Noël aux couleurs cuivre, rose layette et or.

Décorez votre salon avec la station Hot Cocoa

Les décorations de Noël n’ont pas besoin d’être grandes et flashy pour rendre vos vacances festives. Parfois, les moindres détails peuvent apporter du réconfort lors d’une journée de neige et rendre votre réveillon de Noël encore plus spécial. L’une des façons de le faire est de placer une station de chocolat chaud dans votre salon.

Utilisez une table en bois et jetez un tissu à carreaux dessus pour correspondre à l’ambiance festive. En plus des thermos avec du cacao et des grandes tasses, ajoutez un petit sapin de Noël pour décorer votre station. Bien sûr, n’oubliez pas les guimauves, la cannelle et les cannes de bonbon pour pimenter la boisson chaude et Noël également.

Construire une cheminée

Si vous avez toujours voulu avoir une cheminée, Noël est le moment idéal pour en offrir une à votre maison. La version la moins chère est un foyer électrique autoportant, tandis que pour celui utilisant du bois, vous devrez dépenser un peu plus. Cependant, en plus d’être une excellente source de chaleur, la cheminée est également l’un des endroits les plus couramment utilisés pour les décorations de Noël. À savoir, c’est l’endroit idéal pour accrocher les chaussettes, afin que le « Père Noël » puisse mettre des cadeaux à l’intérieur pendant la nuit.

Si vous avez déjà une cheminée, mais qu’elle est en panne, vous pouvez toujours en faire une partie de vos décorations de Noël et embellir votre salon. Remplissez les lanternes de guirlandes lumineuses et placez-les dans le foyer, tandis que vous pouvez décorer le manteau avec des guirlandes et des chaussettes. Placez une caisse de bois de chauffage à côté et décorez-la avec des branches à feuilles persistantes et des pommes de pin pour compléter le look de fausse cheminée.

Ambiance chaleureuse avec des lumières

Avoir une couronne de bougies comme pièce maîtresse sur la table basse est un classique qui rappellera à chacun son enfance. Vous pouvez utiliser des branches de pin, ajouter des baies de houx pour rendre la couronne plus festive et utiliser des bougies festives comme celles parfumées à la cannelle. S’il fait beau dehors, utilisez les stores Ziptrak pour créer une oasis de confort romantique et privée avec des guirlandes lumineuses et des bougies.