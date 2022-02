Die besten Bitcoin Casinos verbinden das beste aus zwei Welten. Die Kryptowährung und die virtuellen Spielhallen haben vor allem eines gemeinsam: Beide sind beliebt wie nie und haben in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erfahren. Wenn Sie auf dieser Seite gelandet sind, müssen wir Ihnen vermutlich nicht groß die Vorteile von online Casinos aufzählen.

Spaß, Spannung, Nervenkitzeln und großartige Gewinnchancen sind es, warum Spieler so gerne die Plattformen aufsuchen und sich mit Slots, Roulette und Co. vergnügen. Mit Bitcoin als Zahlungsmethode wird Ihnen ein noch besserer Zugang als ohnehin schon ermöglicht.

Ein- sowie Auszahlungen mit Kryptos zeichnen sich nämlich durch Schnelligkeit, Sicherheit, Anonymität und geringe Gebühren aus. Wir zeigen Ihnen in diesem Artikel die 10 besten Bitcoin Casinos, bei denen Sie von der modernen Zahlweise profitieren und perfektes Spielvergnügen erwarten können.

Für Jeden Spieler Das Passende Bitcoin-Casino

Wir haben zwar eine Nr. 1 gekürt, doch muss das nicht zwangsläufig heißen, dass dieses Bitcoin Casino auch das beste für Sie ist. Welches das ist, hängt von Ihren Vorlieben ab. Sind Sie ein Bonusjäger?

Stehen Sie auf Slots oder ist es der Live-Bereich, der Ihre Aufmerksamkeit weckt? Diese Fragen können nur Sie selbst beantworten, aber wir können helfen, herauszustellen, wodurch sich unsere Top 10 jeweils auszeichnen.

Die besten Bitcoin Casinos

1. 7Bit Casino – Bestes Bitcoin Casino Insgesamt

Vorteile

5000+ Spiele und spannender Live-Bereich

Bis zu 5 BTC Willkommensbonus plus 100 FS

Attraktive Bitcoin-Boni für bestehende Kunden

Wöchentlich stattfindende Turniere

Webseite und Kundenservice in deutscher Sprache

Nachteile

Einige der führenden Spieleentwickler nicht vertreten

Webseite kann für Anfänger zunächst unübersichtlich wirken

Support nicht über Telefon erreichbar

Beim 7BitCasino stimmt unserer Meinung nach das Gesamtpaket. Bei mehr als 5000 Spielen ist für jeden etwas dabei und auch die bunte Auswahl an Bonusangeboten ist mehr als vielfältig. Wenn Sie sich einmal auf der edel gestalteten Website zurechtgefunden haben, steht Ihrem Vergnügen nichts mehr im Weg.

Sicherheit & Lizenz: 4.8/5

Das 7BitCasino hält eine gültige Lizenz der Curaçao Gambling Commission inne und ist somit offiziell befugt, eine Glücksspielseite zu betreiben, und unterliegt den dortigen Regeln. Zusätzlich haben verschiedene Organisationen wie beispielsweise Askgamblers die Seite auf Vertrauenswürdigkeit geprüft. Die entsprechenden Auszeichnungen dafür finden Sie im unteren Bereich der Website. Wissend, dass es sich um eine seriöse Plattform handelt, können Sie folglich sorgenfrei die Spiele genießen.

Spieleangebot 4.9/5

Bei 7BitCasino gibt es wohl nichts, was es nicht gibt und die vorgegebenen Kategorien sowie die Suchfunktion führen Sie schnell zum gewünschten Ziel. Sie können zwischen Slots, Neuheiten, Beliebtheiten, verschiedenen Tischspielen und dem Live-Bereich wählen. Einen separaten Bereich für Bitcoin-Spiele gibt es ebenfalls.

Sie können sich also auf viele Stunden Spielspaß gefasst machen, ganz egal, welche Art von Spiel Sie bevorzugen. Bei mehr als 5000 Titeln ist für jeden etwas dabei. Der einzige Schattenpunkt ist die Tatsache, dass nicht alle Namen der führenden Spieleentwickler in der Liste auftauchen. So werden Sie im 7BitCasino leider keine Spiele vom Giganten NetEnt finden.

Bonusaktionen 4.9/5

Wenn Sie noch kein Konto im 7BitCasino erstellt haben, dann haben wir gute Neuigkeiten für Sie! Es wartet ein Willkommenspaket, mit dem Sie bis zu 5 BTC Bonusguthaben sowie 100 Freispiele bekommen können. Die Summe gibt es nicht gleich auf einmal, sondern über Ihre ersten vier Einzahlungen verteilt.

Nicht nur neue Kunden werden hier verwöhnt, sondern auch die bestehenden Spieler können sich an verschiedenen Bonusangeboten erfreuen, die jeweils auch für Einzahlungen mit Bitcoin beansprucht werden können. Neben Reload-Boni und Freispielen können Sie auch eine Cashback-Aktion nutzen, um Verluste zu minimieren.

Kundenservice 4.9/5

Bei Fragen oder Problemen können Sie den Kundenservice vom 7BitCasino zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichen. Sie haben die Wahl zwischen einem Kontaktformular oder dem Live-Chat, über den Sie in der Regel innerhalb weniger Minuten Antwort erhalten. Besonders schön ist, dass Ihnen in deutscher Sprache weitergeholfen werden kann.

2. Cloudbet – Bestes Treueprogramm

Vorteile

100% Einzahlungsbonus bis 5 BTC

Breite Auswahl an Casinospielen (Slots, Tisch- und Live-Spiele)

Sportwettenbereich mit 25+ Wettmärkten

6-Stufiger Treue-Club mit vielen Belohnungen

Nachteile

Nur sehr knapper FAQ-Bereich

Manche Texte der Webseite nicht in deutscher Sprache

Manche Infos z.B. zu Zahlungsoptionen schwer zu finden

Cloudbet belohnt zwar auch seine neuen Spieler, doch erst richtig treue Kunden kommen hier voll auf ihre Kosten. Das Treue-Programm steht jedem Spieler offen und hält lukrative Belohnungen bereit.

Sicherheit & Lizenz 4.8/5

Cloudbet wird von der Curaçao Gambling Commission reguliert, wodurch das Casino berechtigt ist, sein Glücksspielangebot europäischen und somit auch deutschen Spielern zur Verfügung zu stellen. Dass es bei den angebotenen Spielen fair zu geht, wird durch einen Zufallsgenerator (RNG) sichergestellt.

Spieleangebot 4.9/5

Wie bei vielen Anbietern sind auch bei Cloudbet die Spielautomaten am stärksten vertreten. Sie finden hier klassische Früchte-Slots genau wie moderne Automaten mit interessanten Bonus features. Besonders gut gefällt uns, dass in der Übersicht bereits zu jedem Titel der RTP-Wert, die Volatilität, Gewinnlinien und Zusatzfeatures angegeben sind. Sie können also das Spiel ganz nach Ihren Vorlieben auswählen.

Neben den Spielautomaten können Sie die Tischspielklassiker mit und ohne Live-Dealer spielen und davon viele verschiedene Varianten. Möchten Sie neben Ihrem Casinoabenteuer auch gerne mal eine Sportwette platzieren, ist auch dies möglich. Mehr als 25 Sportarten stehen Ihnen dafür zur Verfügung.

Bonusaktionen 4.8/5

Genau wie bei unserem Testsieger bekommen Sie auch hier im Rahmen des Willkommenspaketes bis zu 5 BTC. Anders als beim 7BitCasino müssen Sie sich das Bonusguthaben hier allerdings freispielen. Sobald Sie anfangen, Treuepunkte zu sammeln, wird der Bonus aktiviert. Anschließend erhalten Sie pro 150 Punkte 0,001 BTC. Je mehr Sie spielen, desto mehr erhalten Sie von dem Bonusguthaben. Gleichzeitig können Sie durch das Sammeln von Treuepunkten in den Stufen des Treueprogramms aufsteigen. In den höchsten Stufen können Sie von Freispielen, Einzahlungsboni, exklusiven Angeboten, VIP-Kundenservice und mehr profitieren.

Kundenservice 4.5/5

Der Kontakt zu den Mitarbeitern läuft einzig und allein über den Live-Chat. Dies ist zwar eine schnelle und unkomplizierte Art der Kontaktaufnahme, doch ist es trotzdem schade, dass daneben weder Telefon noch Kontaktformular oder E-Mail angeboten wird. Auch einen ausführlichen FAQ-Bereich haben wir bei unserem Test vermisst. Schließlich handelt es sich dabei meist um den einfachsten Weg, schnelle Antworten zu finden.

Vorteile

Große Spielebibliothek mit 2000+ Titeln

Zusammenarbeit mit vielen Top-Softwareanbietern

Bis zu 5 BTC Willkommensbonus und 300 FS

Geringe Umsatzbedingungen

Nachteile

FAQ-Bereich und Support nicht in deutscher Sprache

nur wenig Bonusangebote für treue Kunden

keine Live-Gameshows

Sicherheit & Lizenz: 4.7/5

Genau wie die ersten beiden Anbieter auf unserer Liste ist auch das mBit Casino in Curaçao lizenziert und unterliegt den Gesetzen der dortigen Regierung. In fast 10 Jahren Erfahrung in der Branche, konnte sich der Anbieter einen seriösen Ruf aufbauen. Im unteren Bereich der Website finden Sie die Logos von verschiedenen Organisationen, die die Sicherheit und Fairness des besten Casinos bestätigt haben.

Spieleangebot 4.8/5

Bei einer Auswahl von mehr als 2000 Titeln werden Sie im mBit Casino bestimmt einige Spiele finden, die ganz nach Ihrem Geschmack sind. Um hier fündig zu werden, müssen Sie Ihre Zeit nicht mit Durchscrollen verschwenden. Dank der vorhandenen Kategorien können Sie sich schnell einen Überblick verschaffen und beispielsweise direkt zu den Jackpot-Spielen gelangen. Besondere Abwechslung bringen die wöchentlich stattfindenden Rennen, bei denen Sie extra Belohnungen gewinnen können.

Zwar dominieren die Spielautomaten, doch kann sich auch die Auswahl an virtuellen Tischspielen und Live-Spielen sehen lassen. Die Klassiker wie Roulette, Blackjack und Baccarat können Sie mit echten Dealern spielen; Live Gameshows wie Dreamcatcher oder Ähnliches sind hingegen nicht in der Auswahl enthalten.

Bonusaktionen 4.8/5

Das mBit Casino sticht vor allem durch seinen attraktiven Willkommensbonus hervor. Die erste Einzahlung wird nicht nur verdoppelt, es gibt sogar 110% oben drauf und zwar bis zu 1 BTC und 300 Freispiele. Nicht nur die erste, sondern auch die darauffolgenden zwei Einzahlungen werden belohnt. Insgesamt können Sie so 5 BTC Bonusguthaben erhalten. Das besonders Tolle ist, dass auch die Umsatzbedingungen fair sind. Die Rollover beträgt lediglich 35x, was vergleichsweise niedrig ist. Zusammen mit der Höhe des Bonusbetrages handelt es sich unserer Meinung nach um ein fabelhaftes Angebot.

Bei den laufenden Aktionen geht es nicht mehr ganz so glorreich zu, Reload-Boni und tägliche Cashbacks gibt es aber doch, um das Spielvergnügen zu verbessern.

Kundenservice 4.3/5

Mit nur einem Klick können Sie das Fenster für den Live-Chat über das gelbe Icon in der unteren rechten Ecke öffnen. Nach eigenen Angaben dauert es keine fünf Minuten, bis Sie eine Antwort auf Ihr Anliegen erhalten. Ein kleines Manko ist die sprachliche Verfügbarkeit, da hier in Englisch kommuniziert wird.





4. Cobra Casino – Buchmacher Und Casino Vereint

Vorteile

2000+ Titel von Slots bis Live-Spiele

Viele der führenden Spieleentwickler

25+ Märkte im Sportwettenbereich

Übersichtliche und nutzerfreundliche Webseite

Nachteile

Bitcoin-Willkommensbonus vergleichsweise niedrig

Wenig laufende Bonusangebote

Kein FAQ-Bereich

Das Cobra Casino ist die geeignete Plattform, wenn Sie ein Faible für Casinospiele als auch Sportwetten haben. Beide Bereiche sind gleichermaßen gut aufgestellt und sorgen für jede Menge Abwechslung.

Sicherheit & Lizenz 4.9/5

Bei Cobra Casino geht alles mit rechten Dingen zu, dafür sorgt die Regierung des Inselstaates in der südlichen Karibik. Neben der Lizenz aus Curaçao ist der Anbieter außerdem in Zypern registriert. Unabhängige Prüfstellen haben ebenfalls ihre Siegel für die Vertrauenswürdigkeit gegeben.

Spieleangebot 4.9/5

Sportwetten, Casinospiele und Live-Casino sind auf dieser Plattform vereint. Im Handumdrehen können Sie zwischen den einzelnen Bereichen hin- und herspringen. Während Ihnen in der Sportsektion mehr als 25 Sportarten zur Verfügung stellen, begeistert der Casinobereich mit einer stattlichen Auswahl von über 2000 Titeln. Diese werden von einigen der führenden Spieleentwickler bereitgestellt und zeichnen sich durch Qualität aus. NetEnt, Yggdrasil, BetSoft, Merkur Gaming und Evolution Gaming sind nur einige Namen, die Ihnen im Cobra Casino begegnen werden.

Bonusaktionen: 4.0/5

Neben dem standardmäßigen Willkommensangebot bis zu 500€ wird zwar auch ein Krypto-Ersteinzahlungsbonus angeboten, doch fällt dieser im Vergleich eher gering aus. Ihre erste Einzahlung wird lediglich bis 0,15 BTC verdoppelt. Dazu gibt es allerdings noch 250 Freispiele, was die Sache schon wieder besser aussehen lässt.

Treue Kunden können sich immer auf den Dienstag freuen, da Einzahlungen an diesem Tag mit Freispielen belohnt werden. Darüber hinaus gibt es leider keine wöchentlichen Promotionen.

Kundenservice 4.5/5

Wenn Sie eine Frage haben oder auf ein Problem stoßen, können Sie sich über den Live-Chat oder über ein Kontaktformular an den Kundenservice vom Cobra Casino wenden. Zwar wird Ihnen dort schnell und gut geholfen, allerdings nur in englischer Sprache.

5. Bitstarz – Die Beste Auswahl Der Top-Spieleentwickler

Vorteile

Willkommenspaket: Bis zu 5 BTC + 180 Freispiele

1000+ Spiele plus Live-Casino

Kooperation mit zahlreichen führenden Softwareanbietern

Anbieter wurde mehrfach ausgezeichnet

Nachteile

Webseite nur in englischer Sprache

Kundensupport nicht in Deutsch verfügbar

Webseite wirkt etwas überladen

Kundenservice nicht über Telefon erreichbar

Sicherheit & Lizenz 4.7/5

Hinter dem Bitstarz Casino steckt das Unternehmen Dama N.V., das von der Curaçao Gambling Commission lizenziert ist. Als deutscher Spieler dürfen Sie damit das Spieleangebot wahrnehmen und einen geschützten Rahmen genießen.

Spieleangebot

Mit etwas mehr als 1000 Titeln ist die Auswahl hier zwar nicht ganz so groß wie beispielsweise bei unserem Testsieger, es handelt sich dabei dennoch um eine beträchtliche Anzahl. Hinzu kommt, dass die Spiele von einigen der führenden Softwareentwickler gestellt werden. Die Spiele zeichnen sich durch hochwertige Qualität, Innovation und abwechslungsreiche Themen aus und genau das ist es, warum das Cobra Casino bei vielen Spielern so beliebt ist. Neben Slots gibt es eine gute Auswahl an Tischspielen und auch einen Live-Bereich, in dem Sie das authentische Feeling eines landbasierten Casinos schnuppern können.

Bonusaktionen

Als Neukunde bei Bitstarz haben Sie die Chance, sich mit Ihren ersten vier Einzahlungen bis zu 5 BTC zu sichern. Bei der ersten Einzahlung gibt es außerdem 180 Freispiele, womit Sie bereits einige Slots austesten können. Angenehm zu bemerken sind hier auch die Umsatzbedingungen. Diese liegen mit 40x noch im guten Mittelfeld und sind durchaus als fair zu betrachten.

Haben Sie den Willkommensbonus voll ausgeschöpft, werden Sie nicht auf dem Trockenen sitzen. Jede Woche können Sie erneut von Reload-Angeboten und Freispielen profitieren. Bei Bitstarz ist immer was los.

Kundenservice

Das Bitstarz Casino möchte nicht, dass irgendwelche Fragen ungeklärt bleiben. Daher können Sie mit nur einem Klick die Mitarbeiter des Kundenservices über den Live-Chat erreichen. Im Nu wird Ihnen über diesen Kanal weitergeholfen. Ein kleines Manko stellt die Tatsache dar, dass der Support lediglich in Englisch und nicht in deutscher Sprache verfügbar ist.

6. Super Slots – Immer Spannende Neuheiten

Vorteile

Breites Spiele-Portfolio mit regelmäßigen Neuheiten

Modernes Webdesign mit liebevollen Animationen

Verschiedene Bitcoin-Boni bis zu 400%

Nachteile

Kundenservice und Webseite nur in englischer Sprache

Kein Willkommensbonus für Einzahlungen mit Bitcoin

Nur geringe Anzahl an Tischspielen

Vorteile

Mehr als 1200 Spiele, darunter Slots und Tischspiele

Große Auswahl an Slots mit 3D-Design

Verspieltes Webdesign bringt gute Stimmung

Nachteile

Geringe Auswahl an Video-Poker

Nur kleines Live-Casino

Englische Webseite

8. Juicy Stakes – Beste Plattform Für Pokerturniere

Vorteile

Pokerturnieren in verschiedenen Formaten

Spezielle Boni für Poker

Bonus ohne Einzahlung für Poker

Nachteile

Kein Bitcoin-Willkommensbonus

Nur knapper FAQ-Bereich

Geringe Auswahl an Casinospielen

9. BetOnline – Bester Bookie Für eSports

Vorteile

Renommierter Anbieter; seit über 25 Jahren in der Branche

Viele Casinospiele, darunter Slots als auch Tischspiele

Sportwetten-Angebot mit gut aufgestelltem eSports-Bereich

Nachteile

Hohe Umsatzbedingungen

Support und Webseite nur auf Englisch

Mindestauszahlung höher als bei der Konkurrenz

10. MyBookie – Bester Anbieter Für US-Fans

Vorteile

Sportwetten-Angebot mit Fokus auf den US-Markt

Interessante Wett-Features

Spannende Turniermodi im Casinobereich

Nachteile

Kleines Live-Casino

Hohe Bonus-Umsatzbedingungen

Webseite und Support nicht in deutscher Sprache

Vorteile

Zahlreiche Poker-Turniere verfügbar

Bewährter Anbieter mit über 20 Jahren Erfahrung

100%Bonus auf die erste Einzahlung

Nachteile

Nur wenig Casinospiele

Angebot nur in englischer Sprache

Keine Bitcoin-Boni

Vorteile

Sportwetten, Casino und Poker unter einem Dach

Große Auswahl an Echt-Dealer-Spielen

Schnelle Bearbeitungszeit bei Auszahlungen

Nachteile

Auszahlungen teilweise mit Gebühren verbunden

Wenig führende Spieleentwickler vertreten

Webseite und Support nur auf Englisch

Vorteile

Langjährige Branchenerfahrung

Bekannter Bookie mit Casinospielen

Gute Auswahl wiederkehrender Bonusangebote

Nachteile

Wettquoten sind nicht die besten

Willkommensbonus fällt vergleichsweise schwach aus

Englische Webseite

Wie wir Bitcoin Casinos bewerten

Sie fragen sich bestimmt, wonach wir aussuchen, welche Bitcoin Casinos auf unsere Liste kommen und wodurch das Ranking entschieden wird. Wir wollen hier ein wenig Licht ins Dunkle bringen, denn es handelt sich dabei um einen sehr umfangreichen Bewertungsprozess; schließlich gibt es eine Menge unterschiedlicher Kriterien, die bei der Auswahl entscheidend sind.

Sicherheit und Lizenz

Für uns stehen Ihre Sicherheit und der Schutz Ihrer persönlichen und finanziellen Daten an oberster Stelle. Wir wollen nicht, dass Sie an Betrüger geraten und daher prüfen wir die Anbieter nach Seriosität. Nur wer eine Lizenz innehält, ist berechtigt, eine Glücksspielseite zu betreiben. Ist dieser wichtige Punkt geklärt, widmen wir uns weiteren Aspekten.

Spieleauswahl

Die Spieleauswahl ist natürlich das, worauf es den meisten Besuchern von online Casinos ankommt. Wir stellen sicher, dass die Anbieter auf unserer Liste für jeden etwas zu bieten haben. Einige fokussieren sich dabei mehr auf Slots, andere auf den Live-Bereich oder auf Poker oder Sportwetten.

Bonusaktionen

Bonusangebote haben bei uns ebenfalls einen hohen Stellenwert. Schließlich versüßt es das Spielerlebnis noch, wenn man direkt zu beginn einen Boost durch Bonusguthaben oder Freispiele erhält, mit dem die Gewinnchancen noch verbessert werden könne. Wir schauen aber nicht nur auf den Willkommensbonus, sondern auch auf Aktionen und Promotionen für treue Kunden.

Kundenservice

Ein weiterer Punkt, den wir mit in unsere Bewertung einfließen lassen, ist die Verfügbarkeit und Qualität eines Kundenservices. Frage und Probleme können auch beim Spielen auf den besten Bitcoin Seiten auftauchen; für solche Fälle ist es wichtig, qualifizierte Mitarbeiter schnellstmöglich erreichen zu können – bestenfalls in deutscher Sprache.

Fragen Und Antworten Zu Bitcoin Casinos

Was Sind Bitcoin Casinos?

Bitcoin Casinos zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass Ein- und Auszahlungen mit dieser Kryptowährung getätigt werden können. In vielen Fällen werden auch weitere Kryptowährungen wie Ethereum oder Litecoin angeboten. Diese Anbieter werden auch als Krypto Casinos bezeichnet. Manche Anbieter akzeptieren ausschließlich Bitcoin bzw. Kryptowährungen und andere bieten darüber hinaus auch die Möglichkeit, Transaktionen mit Fiat-Währung durchzuführen.

Kann Ich Bonusangebote Mit Bitcoin-Einzahlungen Beanspruchen?

Ja, viele der Anbieter auf unserer Liste bieten spezielle Krypto-Bonusangebote an, die Sie durch eine Mindesteinzahlung von Bitcoin beanspruchen können. Unsere Testsieger haben außerdem einen Bitcoin-Willkommensbonus für Neukunden im Angebot. So können Sie im 7BitCasino als neuer Kunde bis zu 5 BTC an Bonusguthaben bekommen.

Gibt Es Einen Bitcoin Bonus Ohne Einzahlung?

Boni ohne Einzahlung sind eine sehr beliebte Bonus-Art bei Spielern, da sie eine tolle Möglichkeit darstellen, eine neue Plattform und Spiele kennenzulernen. Leider gibt es diese Angebote nur noch sehr selten. Gleiches gilt für den Bitcoin Bonus ohne Einzahlung. Derzeit bietet keiner, der von uns empfohlenen Anbieter einen solchen Bonus an.

Sind Bitcoin Casinos Für Deutsche Spieler Legal?

Ja, mit Inkrafttreten des deutschen Glücksspielstaatsvertrages im Juli 2022 dürfen Sie als deutscher Spieler in Bitcoin Casinos spielen. Voraussetzung ist dabei, dass der Anbieter eine gültige Glücksspiellizenz innehält. Die von uns empfohlenen Anbieter haben eine Lizenz aus Curaçao, Zypern, dem Vereinigten Königreich oder anderen Staaten und sind damit befugt zu operieren.

Was Sind Die Vor- Und Nachteile Von Bitcoin Casinos?

Zu den Vorteilen in einem Bitcoin Casinos gehören die kostengünstigen und schnellen Einzahlungen. Das Zahlungsmittel ist von Staaten und Banken unabhängig und ist dadurch für seine Anonymität bekannt. In vielen Bitcoin Casinos müssen Sie bei der Anmeldung keine persönlichen Daten angeben, eine Verifizierung ist erst bei einer Gewinnauszahlung erforderlich. Sind die dafür notwendigen Dokumente geprüft, werden Gewinnauszahlungen zügig bearbeitet und werden nicht selten in wenigen Stunden abgewickelt.

Als nachteilig können die starken Kursschwankungen angesehen werden, durch die Ihre im Casino erzielten Gewinne innerhalb kurzer Zeit an Wert verlieren können.

Kann Ich Bitcoin Casinos Auch Kostenlos ausprobieren?

Ja, viele Anbieter unserer Bestenliste bieten eine Reihe von Spielen im kostenlosen Fun-Modus an. Solche Demoversionen unterscheiden sich vom Spielablauf her nicht vom Original. Der einzige Unterschied ist der, dass Sie keine Echtgeld-Gewinne erzielen können. Demoversionen bieten eine gute Möglichkeit, sich mit der Webseite und dem Spielangebot vertraut zu machen.

Welche Spiele Gibt Es Im Bitcoin Casino?

In unseren besten Bitcoin Casinos erwartet Sie eine breite Auswahl an Slots. Hier können Sie zwischen klassischen Spielautomaten und modernen Slots mit zahlreichen Gewinnlinine und Bonusfeatures wählen. Darüber werden Sie verschiedene Varianten der klassischen Tischspiele sowie ein Live Casino vorfinden. Im Letzteren können Sie die authentische Atmosphäre eines landbasierten Casinos auch zu Hause genießen. Außerdem gibt es Anbieter in unserer Liste, die sich auf Pokerturniere oder Sportwetten fokussieren.

Wie funktioniert der Anmeldeprozess bei Bitcoin Casinos?

Die Registrierung in den besten Bitcoin Casinos nimmt nur wenige Minuten ein. In den meisten Fällen ist es lediglich erforderlich, Ihre E-Mail-Adresse anzugeben, ein Passwort zu erstellen und Bitcoin als gewünschte Währung auszuwählen. Im nächsten Schritt können Sie bereits Ihre Einzahlung tätigen. Eine Verifizierung Ihrer Daten ist nicht erforderlich, Sie können sofort mit dem Spielen beginnen. Möchten Sie allerdings Gewinne abheben, müssen Sie Dokumente zur Identifikation vorlegen, damit eine Auszahlung veranlasst werden kann.

Die Top 10 Im Direkten Vergleich

Casino Willkommensbonus Vorteile/ Besonderheiten Deutsche Webseite 7Bit Casino 5 BTC + 100 FS ✅ 5000+ Spiele ✅ Laufende Krypto-Boni ✅ Wöchentlich stattfindende Turniere Ja Cloudbet 5 BTC ✅Sportwettenbereich ✅Treue-Club mit vielen Belohnungen Ja mBit Casino 5 BTC + 300 FS ✅ 2000+ Casinospiele ✅ Top-Softwareanbietern ✅ Niedrige Umsatzbedingungen Ja Cobra Casino 0,4 BTC +300 FS ✅ 2000+ Casinospiele ✅ führende Spieleentwickler ✅ Sportwettenbereich Ja Bitstarz 5 BTC + 180 FS ✅ 1000+ Casinospiele ✅ führende Softwareanbietern ✅ mehrfach ausgezeichneter Anbieter Nein Super Slots Kein Bitcoin-Willkommensbonus ✅ Bitcoin-Boni bis zu 400% Nein Big Spin Casino Kein Bitcoin-Willkommensbonus ✅ 1200+ Spiele ✅ Slots mit 3D-Design Nein Juicy Stakes Kein Bitcoin-Willkommensbonus ✅ viele Pokerturnieren ✅ Bonus ohne Einzahlung Nein BetOnline Kein Bitcoin-Willkommensbonus ✅ 25 Jahren in der Branche ✅ Gutes eSports-Angebot Nein MyBookie Kein Bitcoin-Willkommensbonus ✅ Turniere im Casinobereich ✅ Sportwetten mit US-Fokus Nein

So legen Sie los

Im Bitcoin Casino mit dem Spielen zu beginnen, ist denkbar einfach. Befolgen Sie dafür einfach diese drei kurzen Schritte:

1. Lieblings-Casino auswählen

Suchen Sie ein Bitcoin Casino aus unserer Bestenliste aus, dass zu Ihren Vorlieben passt und lassen Sie sich über den Link zur Spieleplattform leiten.

2. Konto eröffnen

Im oberen Bereich der Webseite werden Sie eine Schaltfläche mit “Registrieren” oder “Konto eröffnen” finden. Mehr als Ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort müssen Sie in der Regel nicht angegeben.

3. Einzahlen und spielen

In den besten Bitcoin Casinos erhalten Sie direkt nach der Registrierung einen Einzahlungslink, über den Sie einfach und schnell Bitcoins transferieren können. Anschließend steht dem Spielen nichts mehr im Weg!

Fazit: Die besten Bitcoin Casinos für ein unkompliziertes und sicheres Spielen

Wir haben Ihnen die besten Bitcoin Casinos zusammengetragen. Bei diesen Anbietern können Sie schnelle, sichere und anonyme Einzahlungen tätigen, um sich sofort in das Spielvergnügen zu stürzen. Bei unserem Testsieger, dem 7Bit Casino warten mehr als 5000 Titel darauf, von Ihnen ausprobiert zu werden. Neben einer riesigen Palette an Spielautomaten gibt es verschiedene Varianten der klassischen Tischspiele. Ein Live-Bereich rundet das Angebot ab. Auch Sportwetten können Sie bei einigen der von uns empfohlenen Anbieter absetzen. Die Möglichkeiten in Bitcoin Casinos sind nahezu endlos.