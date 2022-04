Beste Appetitzügler Zum Gewichtsverlust 2022 : Top 5 Produkte im Test & Vergleich

Abnehmen kann ein schwieriger Prozess sein, besonders wenn wir älter werden. Wenn Sie einen trägen Stoffwechsel haben, mit Heißhungerattacken kämpfen oder hartnäckiges Fett haben, das einfach nicht verschwinden will, gibt es eine Reihe von Abnehmpillen, die Ihnen helfen können

Die besten Abnehmpillen können Ihnen helfen, hartnäckiges Körperfett zu verbrennen, den Stoffwechsel anzukurbeln, Heißhungerattacken zu reduzieren und das Energieniveau zu steigern. Das Beste daran ist, dass diese Diätpillen 100 % natürliche Inhaltsstoffe enthalten und garantiert wirken – oder Sie bekommen Ihr Geld zurück.

Da es jedoch Dutzende verschiedener Präparate zur Gewichtsabnahme auf dem Markt gibt, kann sich die Auswahl der besten Diätpillen wie eine überwältigende Aufgabe anfühlen.

Um Ihnen zu helfen, ein Produkt zur Gewichtsabnahme zu finden, das tatsächlich funktioniert, haben wir die besten Appetitzügler im Test auf dem Markt für 2022 geprüft. Wir haben jede Abnehmpille anhand einer Reihe von Faktoren wie Inhaltsstoffe, Dosierung, Wirksamkeit, Bewertungen, Erfahrungen und Preis bewertet.

Wenn Sie bereit sind, endlich abzunehmen und sich selbstbewusster denn je zu fühlen, finden Sie hier die 5 besten Präparate zur Gewichtsabnahme im Jahr 2022.

Die 5 besten Abnehmpillen & Appetitzügler – unser Test bzw. Ratgeber 2022

Wir haben verschiedene Abnehmpillen getestet, ihre Inhaltsstoffe recherchiert, mit den Herstellern gesprochen und ihre Labortestberichte analysiert, um diese Liste zusammenzustellen. Nachdem wir all dies getan haben, sind hier die besten Abnehmpillen, die den Abnehmmarkt in diesem Jahr dominieren. Unsere Bewertungen und Erfahrungen im Überblick:

#1. PhenQ: Insgesamt beste Appetitzügler & Nahrungsergänzungsmittel

PhenQ ist ein effektiver natürlicher Fatburner für Männer und Frauen, der auch als Appetitzügler wirkt. Die Formel besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen, die nachweislich zur Gewichtsabnahme beitragen. PhenQ ist die einzige Pille auf dieser Liste der besten Abnehmpillen, die nach eigenen Angaben über 190.000 Menschen bei ihrer Gewichtsabnahme geholfen hat. PhenQ ist einzigartig unter den natürlichen Diätpillen, weil es viele Einheiten verkauft, auch die besten. Außerdem soll es bei mehreren gesundheitlichen Aspekten helfen.

Nach Angaben des Herstellers verbrennt das Präparat Fett, unterdrückt den Appetit, blockiert die Fettproduktion, steigert die Energie und verbessert die Stimmung, neben anderen Vorteilen. Eine Pille pro Tag kann Ihnen helfen, 7,24 % Körperfett und 3,44 % Gewicht zu verlieren und zusätzlich 3,80 % Ihrer Muskelmasse zu erhöhen. In Kombination mit Sport und Diät haben PhenQ-Kunden berichtet, dass sie in drei Monaten 20 bis 44 Pfund abgenommen haben. All das klingt beeindruckend, also ist dies die beste Pille zum Abnehmen!

Vorteile:

Erreichen der gewünschten Körperform

Blockieren die Produktion von Fett

Verbessert die Stimmung und beruhigt den Geist

Nachteile

Nebenwirkungen wie Blähungen, Übelkeit und Kopfschmerzen können ein paar Tage anhalten.

PhenQ enthält die folgenden Inhaltsstoffe

Capsimax-Pulver: Capsimax-Pulver ist eine Mischung aus Capsicum (Cayennepfeffer), Piperin (schwarzer Pfeffer), Koffein und Vitamin B3. Es hat starke thermogene Eigenschaften, d. h. es erhöht die Körperwärme, um gespeichertes Fett zu verbrennen.

Chrom-Picolinat: Auch wenn die Auswirkungen gering sind, zeigen Untersuchungen, dass Chrompicolinat die Nahrungsaufnahme reduzieren, Heißhungerattacken zügeln und die Körperzusammensetzung verbessern kann.

Koffein: Koffein wird häufig in Appetitzüglern verwendet, um die Fettverbrennung in Ihrem Körper anzuregen und Ihnen einen Energieschub zu geben.

Nopal-Kaktus und L-Carnitin: Diese sind reich an Aminosäuren. Sie verwandeln Ihr Körperfett in Energie und reduzieren Ihre Nahrungsaufnahme.

Der wirksamste Inhaltsstoff von PhenQ ist α-Lacys Reset, ein Komplex, der Cystein, Magnesium und Alpha-Liponsäure (ALA) enthält. Dieser Komplex kann Ihnen dabei helfen, hartnäckiges Körperfett loszuwerden, indem er die Thermogenese anregt, also den Prozess der Wärmeproduktion im Körper. Die Ankurbelung der Thermogenese hilft Ihrem Körper, Kalorien schneller zu verbrennen, so dass Sie auch mit der Verbrennung von Fettspeichern beginnen können. Der α-Lacys-Reset-Komplex verringert außerdem die Müdigkeit und hilft Ihnen, sich schneller von der Belastung zu erholen. Regelmäßiges Training ist ein wichtiger Aspekt der Gewichtsabnahme. Die Einnahme eines Nahrungsergänzungsmittels, das α-Lacys Reset enthält, kann Ihnen die Ausdauer und Energie geben, die Sie brauchen, um anspruchsvolle Trainingstage durchzustehen.

Die Entwickler von PhenQ empfehlen, diese Ergänzung mindestens zwei Monate lang einzunehmen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

PhenQ bietet einen Rabatt an, damit Sie das Beste aus Ihrer PhenQ-Bestellung herausholen können. Wenn Sie zwei Flaschen des Nahrungsergänzungsmittels kaufen, erhalten Sie eine dritte Flasche kostenlos. Wenn Sie versuchen, Ihren Gewichtsverlust zu maximieren, können Sie drei Flaschen kaufen und erhalten zwei weitere Flaschen kostenlos.

PhenQ bietet auch eine Geld-zurück-Garantie, damit Sie sich beim Kauf von PhenQ sicher fühlen. Sie können alle ungeöffneten Flaschen innerhalb von 67 Tagen nach dem ursprünglichen Kauf (einschließlich sieben Tage Versandzeit) zurückgeben und erhalten den vollen Kaufpreis zurück.

Da PhenQ aus rein natürlichen Inhaltsstoffen besteht, ist es unwahrscheinlich, dass Sie bei dieser Diätpille Nebenwirkungen erleben werden. Allerdings kann unser Körper auch auf natürliche Stoffe negativ reagieren. Zum Beispiel können Menschen, die empfindlich auf Koffein reagieren, bei der Einnahme dieses Mittels Kopfschmerzen bekommen. PhenQ empfiehlt, während der Einnahme des Nahrungsergänzungsmittels andere Koffeinquellen in Ihrer Ernährung einzuschränken.

Für wen ist PhenQ am besten geeignet?

PhenQ ist am besten für Menschen geeignet, die einen natürlichen Appetitzügler zur Kontrolle ihres Hungergefühls suchen. Dies kann gut für Menschen, die mit der Ausübung auf ihre Gewichtsabnahme Reise kämpfen, um sie mit zusätzlicher Energie zu liefern.

Wer sollte PhenQ vermeiden?

Menschen, die empfindlich auf Koffein reagieren, sollten PhenQ meiden. Wie alle appetitzügelnden Nahrungsergänzungsmittel sollte PhenQ von schwangeren oder stillenden Frauen gemieden werden. Es sollte nicht von Personen unter 18 Jahren eingenommen werden. Wenn Sie andere verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen, sollten Sie sich vor der Einnahme von PhenQ mit Ihrem Arzt beraten.

Fazit

Insgesamt ist PhenQ ein wirksamer natürlicher Appetitzügler für Männer und Frauen. Studien zeigen, dass die natürlichen Inhaltsstoffe in PhenQ überschüssiges Fett verbrennen und Ihnen beim Abnehmen helfen können. PhenQ hat eine anständige 60-Tage-Geld-zurück-Garantie, so dass Sie diese Ergänzung risikofrei ausprobieren können.

#2. Reduslim: Nebenwirkungsfreie Appetitzügler-Kapseln

Es gibt mittlerweile viele Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt, die beim Abnehmen helfen sollen. Reduslim soll sich jedoch von all diesen Präparaten abheben. Die Kapseln enthalten rein pflanzliche Inhaltsstoffe, die die Enzyme neutralisieren, die für den Abbau von schnellen Kohlenhydraten verantwortlich sind. Auf diese Weise werden die Kohlenhydrate bei regelmäßiger Einnahme der Kapseln nicht in Zucker und Kalorien umgewandelt.

Reduslim hilft aber nicht nur beim Abnehmen, es stärkt auch das Immunsystem und unterstützt eine gesunde Darmflora. Darüber hinaus verspricht der Hersteller, dass durch die Einnahme der Kapseln auch Wassereinlagerungen reduziert werden können.

Vorteile

Viele Expertenbewertungen

Natürliche Inhaltsstoffe

Lieferung in kurzer Zeit

Verfügbarkeit von Rabatten

Nachteile

Nicht für Vegetarier geeignet.

Reduslim enthält die folgenden Inhaltsstoffe

Rein natürliche Wirkstoffe in den Kapseln sorgen für eine optimale Fettverbrennung und damit auch für eine effektive Gewichtsabnahme. Vom Hersteller als Reduslim-Inhaltsstoffe bezeichnet:

Koffein

Grüner Tee-Extrakt

Schwarzer Pfeffer

Cayennepfeffer

L-Carnitin

Chrom

Koffein: Das Koffein wandelt das schädliche Fett in braune Lipide um, die dann vom Körper leichter verbrannt werden können. Koffein wird auch eine entwässernde Wirkung nachgesagt.

Grüntee-Extrakt: Grüner Tee ist reich an Antioxidantien. Dadurch wird der Körper von Giftstoffen befreit und gleichzeitig das Wohlbefinden gesteigert.

Schwarzer Pfeffer: Schwarzer Pfeffer beschleunigt den Stoffwechsel des Körpers. Dadurch wird die Verbrennung von Fettdepots erleichtert.

Cayennepfeffer: In diesem Pfeffer sind spezielle Wirkstoffe enthalten, die helfen, die Verdauung zu verbessern und gleichzeitig die Aufnahme von Nährstoffen zu steigern.

L-Carnitin: Die aus Aminosäuren gebildete chemische Verbindung fördert die optimale Fettverbrennung.

Chrom: Versorgt den Körper mit ausreichend Energie, die durch die Verbrennung von Fettdepots freigesetzt wird.

Für wen ist Reduslim am besten geeignet?

Möchten Sie schnell und sicher abnehmen? Dann ist Reduslim das richtige Produkt für Sie! Denn dieses Nahrungsergänzungsmittel wurde explizit für Menschen entwickelt, die ihr eigenes Gewicht weder durch eine lästige Diät noch durch Sport reduzieren wollen. Bei einer Kur mit diesem Produkt werden nur zwei Kapseln pro Tag benötigt und der Körper wird angeregt, optimal Fett zu verbrennen.

Wer sollte Reduslim vermeiden?

Unerwünschte Begleiterscheinungen oder Unverträglichkeiten sind bei Nahrungsergänzungsmitteln zur Unterstützung der Gewichtsabnahme leider keine Seltenheit. Nach Angaben des Herstellers sind jedoch keine Reduslim-Nebenwirkungen bekannt. Auch im Internet gibt es keine Aussagen über unerwünschte Nebenwirkungen.

Fazit

Reduslim ist ein Produkt, bei dem die Versprechen mit der tatsächlichen Wirkung übereinstimmen. Die Kapseln sind nicht nur sehr einfach einzunehmen, sondern lassen sich auch leicht in den Alltag integrieren. Der Anwender muss weder seine Ernährung umstellen noch zusätzliche Bewegung in seinen Tagesablauf integrieren, um endlich abzunehmen.

Unser Test hat eindeutig die versprochene Wirkung gezeigt und es traten keine Nebenwirkungen auf. Aus diesem Grund können wir eine positive Bewertung für diese Kapseln abgeben und eine klare Kaufempfehlung für Reduslim aussprechen.

#3. Instant Knockout: Die besten Mittel gegen Heißhunger

Instant Knockout ist ein bewährtes Nahrungsergänzungsmittel zur Gewichtsabnahme, das speziell für Männer entwickelt wurde. Instant Knockout wurde ursprünglich entwickelt, um Profiboxern und MMA-Kämpfern dabei zu helfen, vor einem bevorstehenden Kampf Fett zu verbrennen und sich in Form zu bringen. Instant Knockout ist jetzt auch für die breite Öffentlichkeit erhältlich und erhält begeisterte Kritiken von Männern aus aller Welt. Instant Knockout Cut ist eine fortschrittliche Formel zur Gewichtsabnahme, die Bodybuildern und Sportlern bei der Gewichtsabnahme und dem Aufbau schlanker Muskeln hilft. Die besten Pillen zur Gewichtsabnahme wirken schnell und effektiv sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Es ist leistungsfähiger als alle anderen Fatburner und Stoffwechsel-Booster auf dem Markt und enthält 500 mg der stärksten Wirkstoffe.

Seit seiner Einführung hat es mehr als zehntausend Erwachsenen geholfen, Gewicht zu verlieren und einen schlankeren, muskulöseren Körper zu bekommen. Es ist die wirksamste Diätpille auf dem Markt. Diejenigen, die ernsthaft abnehmen wollen, können von Instant Knockout Cut profitieren.

Instant Knockout hilft den Anwendern durch seine wirksame Formel aus natürlichen Inhaltsstoffen, Fett schneller zu verbrennen, als sie es selbst könnten. Instant Knockout enthält neun natürliche Inhaltsstoffe, die jeweils auf verschiedene Aspekte der Gewichtsabnahme, einschließlich der Fettverbrennung, abzielen.

Einer der wirksamsten Inhaltsstoffe des Produkts ist Glucomannan. Glucomannan ist ein Ballaststoff, der aus der Konjakpflanze gewonnen wird. Wenn Sie diesen Ballaststoff zu sich nehmen, absorbiert er Wasser in Ihrem Magen und trägt dazu bei, dass sich Ihr Magen voller anfühlt als er tatsächlich ist. Daher wirkt Glucomannan als natürliche Lösung zur Appetitzügelung.

Instant Knockout enthält außerdem einen Extrakt aus schwarzem Pfeffer, der auch als Piperin bekannt ist. Diese bioaktive Chemikalie aktiviert Ihre TRPA1- und TRPV1-Rezeptoren, was wiederum Ihren Energiestoffwechsel verbessert und die Bildung neuer Fettzellen unterdrückt. Diese Prozesse sind entscheidend für die Fettverbrennung und die Aufrechterhaltung des jüngsten Fettabbaus.

Dieses Nahrungsergänzungsmittel zur Gewichtsabnahme enthält auch den wichtigen Inhaltsstoff Grüntee-Extrakt. Eine Dosis Grüntee-Extrakt enthält die gleichen Nährstoffe wie eine Tasse Grüntee und kann die Fettoxidation und den Abbau der gespeicherten Energie unterstützen.

Vorteile:

Verbessern Sie Ihr Aussehen

Verbessern Sie die Fettverbrennung

Erzielen Sie signifikante Ergebnisse bei der Gewichtsabnahme

Veganerfreundlich.

Fördert die Energie.

Nachteile

Sie müssen vier Kapseln pro Tag einnehmen.

Die Kapseln sind groß und schwer zu schlucken.

Instant Knockout enthält die folgenden Inhaltsstoffe

Instant Knockout ist ein unglaublich starker Appetitzügler. Es wurde als bester Fatburner für Männer ausgewählt, weil seine fettverbrennende Formel von MMA-Trainern, Kämpfern und Athleten gut bewertet wird. Die aktiven Inhaltsstoffe von Instant Knockout fördern die Fettverbrennung im Körper, um den Gewichtsverlust zu unterstützen. Zu den Vorteilen gehören:

Erhöhte Thermogenese: Inhaltsstoffe wie Piperin und Cayennepfeffersamen erwärmen den Körper, um das Fettverbrennungspotenzial zu erhöhen.

Fördert den Stoffwechsel: Es ist erwiesen, dass Zink den Stoffwechselprozess unterstützt. Ein Zinkmangel wird häufig mit Fettleibigkeit in Verbindung gebracht.

Hungerbekämpfung: Instant Knockout enthält Glucomannan, einen Ballaststoff, der sich im Magen festsetzt, so dass Sie sich länger satt fühlen.

Gesteigerte Energie: Instant Knockout enthält eine beträchtliche Menge an Koffein, das das Energieniveau erhöht und den Körper zur Fettverbrennung anregt. Zusätzlich zum wasserfreien Koffein enthält Instant Knockout Grüntee-Extrakt und grüne Kaffeebohnen als natürliche Koffeinquellen. Grüntee-Extrakt enthält Catechine, die den Stoffwechsel anregen und Fett abbauen.

Dem Extrakt aus grünen Kaffeebohnen wird eine gewichtsreduzierende Wirkung nachgesagt, aber die Forschungsergebnisse sind fragwürdig.

Alle Inhaltsstoffe von Instant Knockout spielen eine wichtige Rolle in seiner Gesamtformel. Dieses Nahrungsergänzungsmittel zur Gewichtsabnahme enthält die folgenden Inhaltsstoffe:

Vitamin B12

Vitamin D3

Vitamin B6

L-Theanin

Koffein

Grüner Baum-Extrakt

Extrakt aus schwarzem Pfeffer

Cayennepfeffer

Glucomannan

Instant Knockout stellt alle seine Produkte in den USA her und verwendet ausschließlich natürliche, veganfreundliche Inhaltsstoffe. Wenn Sie eine Bestellung von Instant Knockout-Kapseln aufgeben, können Sie sich darauf verlassen, dass das Unternehmen Ihre Pillen nach Möglichkeit noch am selben Tag verschickt.

Wenn Sie Instant Knockout über mehrere Monate hinweg einnehmen möchten, können Sie von dem Abonnementangebot des Unternehmens profitieren. Mit diesem Angebot sparen Sie zusätzlich 10 % des Kaufpreises und erhalten Ihre Präparate pünktlich, ohne sie nachbestellen zu müssen. Noch besser: Sie können Ihr Abonnement jederzeit kündigen.

Für wen ist Instant Knockout am besten geeignet?

Instant Knockout ist am besten für Männer geeignet, die Fett verbrennen und gleichzeitig ihre Muskeln erhalten wollen. Instant Knockout behauptet, dass das Produkt vor allem für Profis im Kampfsport geeignet ist.

Wer sollte Instant Knockout vermeiden?

Aufgrund des hohen Anteils an Koffein und Energieverstärkern sollte Instant Knockout nicht von Personen eingenommen werden, die empfindlich auf Koffein reagieren und Schlafprobleme haben. Es sollte nicht von Personen unter 18 Jahren eingenommen werden.

Fazit

Instant Knockout ist einer der besten Appetitzügler für Männer, die Körperfett verbrennen wollen. Es enthält natürliche Stimulanzien, die das Energieniveau erhöhen und das Hungergefühl kontrollieren. Es wird von professionellen Trainern und Sportlern unterstützt.

#4. TrimTone: Natürlicher Appetitzügler zur Kontrolle des Hungers

Trimtone ist eine natürliche Appetitzügler-Pille. Es kurbelt den Stoffwechsel an, so dass der Körper im Ruhezustand gespeichertes Fett verbrennt. Die Formel enthält Paradieskörner, ein starkes fettverbrennendes Kraut aus der Familie der Ingwergewächse. Studien zeigen, dass eine tägliche Dosis Paradieskörner bei Frauen wirksam das viszerale Fett reduziert und die Ansammlung von Fettzellen verhindert.

Trimtone enthält auch natürliche Inhaltsstoffe wie grünen Bohnenkaffee und Grüntee-Extrakt, die einen hohen Koffeingehalt haben und Fettzellen abbauen können. Außerdem enthält es Glucomannan (Ballaststoffe), die die Kalorienaufnahme reduzieren und ein längeres Sättigungsgefühl bewirken können.

TrimTone ist das beste Nahrungsergänzungsmittel zur Gewichtsabnahme für Frauen, die ihren Stoffwechsel auf natürliche Weise und ohne verschreibungspflichtige Medikamente zur Gewichtsabnahme anregen möchten.

Der Stoffwechsel Ihres Körpers ist der Prozess der Umwandlung von Nahrungsmitteln, die Sie essen, in Energie. Die Anzahl der Kalorien, die Ihr Körper für Energie verbraucht, ist Ihr “Grundumsatz”. Je höher Ihr Grundumsatz ist, desto leichter können Sie durch die Verbrennung von Kalorien abnehmen.

Ein langsamer Stoffwechsel kann dazu führen, dass Sie sich beim Abnehmen langsam und ineffektiv fühlen. Wenn Sie mit einem langsamen Stoffwechsel zu kämpfen haben, können Sie von einer stoffwechselanregenden Pille wie TrimTone profitieren.

Vorteile

100 Tage Geld-zurück-Garantie.

Es wird nur eine Kapsel pro Tag benötigt.

Nachteile

Nicht für Vegetarier geeignet.

Möglicherweise nicht für Personen mit Koffeinempfindlichkeit geeignet.

Trimtone enthält die folgenden Inhaltsstoffe

TrimTone ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das 100% natürliche Inhaltsstoffe enthält. Die Einnahme dieser Pillen kann Vorteile bringen wie:

Schnellerer Stoffwechsel

Verminderter Appetit

Gesteigerte Fettverbrennung

TrimTone verwendet eine einfache Formel aus leistungsstarken und wirksamen Inhaltsstoffen, um diese Vorteile zu erzielen.

Einer der wichtigsten Inhaltsstoffe der Formel ist Glucomannan, das Sie vielleicht schon in einigen anderen Nahrungsergänzungsmitteln auf unserer Liste gesehen haben. Glucomannan ist ein Ballaststoff, der den Appetit zügeln kann, indem er das Sättigungsgefühl verlängert. Die Einnahme von TrimTone vor der ersten Mahlzeit am Tag kann Ihnen daher helfen, Ihre Kalorienzufuhr zu kontrollieren.

TrimTone enthält auch Koffein, einen weiteren beliebten Inhaltsstoff in Nahrungsergänzungsmitteln zur Fettverbrennung. Koffein kurbelt die Thermogenese an und fördert so die Fettverbrennung in Ihrem Körper. Studien haben ergeben, dass Koffein die Stoffwechselrate innerhalb von drei Stunden nach der Einnahme erheblich steigern kann.

Außerdem steigert Koffein die Lipolyse, also den Prozess des Fettabbaus. Natürlich sorgt Koffein auch dafür, dass Sie sich energiegeladen und wach fühlen, und kann sogar Ihren Appetit zügeln.

TrimTone enthält zwei weitere Inhaltsstoffe, die geringe Mengen an Koffein enthalten: grünen Kaffee und grünen Tee. Diese beiden Inhaltsstoffe regen ebenfalls die Thermogenese an, während grüner Tee auch die Anzahl der vom Körper gespeicherten Kohlenhydrate reduzieren kann.

Die vollständige Formel von TrimTone enthält nur fünf wirksame Inhaltsstoffe:

Glucomannan

Grüner Tee

Paradieskörner

Koffein

Grüner Kaffee

TrimTone stellt seine wirksamen Abnehmpillen in den USA nach den Good Manufacturing Practices (GMP) her. Sie können bei jedem Kauf eine kostenlose Lieferung erhalten und Ihre Kosten weiter senken, indem Sie mehrere Packungen auf einmal kaufen.

TrimTone ist von seiner Formel so überzeugt, dass es eine 100-tägige Geld-zurück-Garantie anbietet, eine der längsten Garantien in der Branche. Sie können innerhalb von 100 Tagen nach Ihrem Kauf eine vollständige Rückerstattung erhalten, wenn Sie aus irgendeinem Grund unzufrieden sind.

Für wen ist Trimtone am besten geeignet?

Trimtone eignet sich am besten für Frauen, die abnehmen möchten, aber zu beschäftigt sind, um mehrere Pillen oder Injektionen pro Tag einzunehmen. Sie müssen nur eine Kapsel pro Tag vor dem Schlafengehen einnehmen. Obwohl Trimtone für Frauen vermarktet wird, ist es stark genug, um auch bei Männern Fett zu verbrennen.

Wer sollte Trimtone vermeiden?

Frauen, die schwanger sind oder stillen, sollten Trimtone meiden. Trimtone-Tabletten enthalten Gelatine und sind daher für Veganer und Vegetarier möglicherweise nicht geeignet. Wie die meisten Appetitzügler enthält Trimtone Koffein und sollte vermieden werden, wenn Sie leicht durch Koffein angeregt werden.

Fazit

Trimtone ist wirksam bei der Verbrennung von hartnäckigem Fett, um die Gewichtsabnahme zu unterstützen. Seine gesunden Inhaltsstoffe, wie grüner Tee und Paradieskörner, machen es zu unserem besten natürlichen Appetitzügler, um Fett am Bauch zu verbrennen.

#5. Prime Shred: Appetitzügler für Männer

Wir haben PrimeShred als den vielseitigsten Appetitzügler ausgewählt, weil es ein natürliches Nahrungsergänzungsmittel ist, das auch die Fettverbrennung beschleunigt, das Energieniveau erhöht und geistiges Ausbrennen verhindert. Mit 500 mg Grüntee-Extrakt, 225 mg wasserfreiem Koffein und 100 mg grünem Kaffee ist PrimeShred vollgepackt mit natürlichen Stimulanzien, die den Fettverbrennungsprozess des Körpers verstärken. Zusätzlich zu den fettverbrennenden Eigenschaften legt die Formel von PrimeShred einen starken Fokus auf die Stimmungsregulierung und den mentalen Fokus, um Ihre Trainingsroutine zu unterstützen.

PrimeShred ist die beste Abnehmpille für Männer, die Fett schreddern und schlank werden, ohne Energie oder Muskelmasse zu verlieren.

Wenn Sie trainieren, um Gewicht zu verlieren, warum konzentrieren Sie sich nicht gleichzeitig auf den Aufbau Ihrer Muskeln und die Steigerung Ihrer Kraft? Bodybuilding ist eine hervorragende Methode, um Gewicht zu verlieren, Muskelmasse aufzubauen und die allgemeine Fitness zu verbessern. Vielen Bodybuildern fällt es jedoch schwer, den gewünschten Körperbau allein durch Training zu erreichen.

Eine Möglichkeit, Ihre Bodybuilding-Bemühungen zu unterstützen, ist die Einnahme eines Fatburner-Supplements wie PrimeShred. PrimeShred kann Bodybuildern die folgenden Vorteile bieten

Fettverbrennung im ganzen Körper

Abnehmen, ohne Energie oder Muskelmasse zu verlieren

Erhöhte Energie und geistige Konzentration

Abnehmen der letzten Pfunde hartnäckigen Fetts

Durchbrechen von frustrierenden Plateaus

Die Inhaltsstoffe von PrimeShred setzen mehrere effektive Abnehmprozesse in Gang, die Ihnen helfen, Fett zu verbrennen und Muskeln aufzubauen.

Erstens enthält PrimeShred mehrere Inhaltsstoffe, die Ihrem Körper helfen, Fettzellen abzubauen und Fettspeicher durch den Prozess der Lipolyse freizusetzen. Grüner Tee, Koffein, Capsaicin und L-Tyrosin kurbeln zum Beispiel die Produktion von Epinephrin und Norepinephrin an, zwei Hormone, die die Lipolyse in Ihrem Körper ankurbeln.

Mehrere dieser Inhaltsstoffe senken auch Ihren Triglyceridspiegel. Triglyceride bilden einen Großteil der Fettzellen in Ihrem Körper, und die Senkung dieses Spiegels trägt zum Schrumpfen der Fettzellen bei.

Außerdem hilft die PrimeShred-Formel dabei, Ihren Stoffwechsel zu beschleunigen, so dass Ihr Körper das gespeicherte Fett zur Energiegewinnung schneller verbrennt. Inhaltsstoffe wie Cayennepfeffer, Koffein und grüner Kaffee enthalten alle Elemente, die Ihren Stoffwechsel ankurbeln, indem sie die Thermogenese erhöhen. In der Zwischenzeit helfen Inhaltsstoffe wie Vitamin B6 und Vitamin B12 dabei, Ihre Kalorien in Energie statt in gespeichertes Fett umzuwandeln.

Schließlich enthält dieses Nahrungsergänzungsmittel auch Inhaltsstoffe, die die Fettverbrennung während des Trainings steigern. Die Katechine des grünen Tees zum Beispiel können Ihnen helfen, beim Training mehr Körperfett zu verbrennen, was zu Ihrer Gewichtsabnahme und Ihren Bodybuilding-Bemühungen beiträgt.

Prime Shred: enthält die folgenden Inhaltsstoffe

Einige dieser stimmungsverstärkenden Inhaltsstoffe sind:

L-Theanin: Diese Aminosäure hilft den Anwendern nachweislich, konzentriert und entspannt zu bleiben, ohne Schläfrigkeit oder Müdigkeit zu verursachen.

DMAE: Dimethylaminoethanol soll die Konzentration fördern und das Gedächtnis verbessern, weil es die Produktion von Acetylcholin, dem wichtigsten Neurotransmitter für Lernen und Gedächtnis, beschleunigt.

Rhodiola Rosea-Wurzel: Rhodiola wirkt apoptogen, d. h. es hilft dem Körper, sich an Stresssituationen anzupassen, z. B. bei intensivem Training, und verbessert die körperliche Ausdauer.

L-Tyrosin: Dies ist eine der Aminosäuren, die dafür verantwortlich sind, dass Ihr Körper Dopamin und Adrenalin herstellen kann. Dies wiederum führt zu einer verbesserten Motorik und Reaktionsfähigkeit während des Trainings. Im Gegensatz zu anderen Nahrungsergänzungsmitteln, bei denen Sie mehrere Dosen über den Tag verteilt einnehmen müssen, müssen Sie bei Prime Shred nur drei Kapseln vor dem Frühstück einnehmen.

Diese Formel verwendet keine künstlichen Inhaltsstoffe, ist nicht gentechnisch verändert und frei von Gluten, Soja und Milchprodukten. Noch besser: PrimeShred verpackt seine Inhaltsstoffe in einer pflanzlichen Kapsel, die für Veganer geeignet ist. PrimeShred zeigt alle seine Inhaltsstoffe und Dosierungen deutlich auf seiner Website an, so dass Sie genau sehen können, was Sie durch die PrimeShred-Formel zu sich nehmen.

Außerdem gibt Ihnen die 100-Tage-Geld-zurück-Garantie von PrimeShred genügend Zeit, um festzustellen, ob PrimeShred das Richtige für Sie ist. Sie können diese Pillen mehrere Monate lang täglich einnehmen und ihre Vorteile und Auswirkungen auf Ihre Bodybuilding-Routine testen. Wenn Sie innerhalb von 100 Tagen nicht zufrieden sind, können Sie alle ungeöffneten Kapseln gegen volle Rückerstattung zurückgeben.

Vorteile

Veganerfreundlich.

Transparente, nicht-proprietäre Mischung.

Natürliche Formel zur Gewichtsabnahme

Natürliche Fettverbrennung für Männer

Abnehmen ohne Verlust von Muskelmasse

Klinisch geprüfte Inhaltsstoffe

Regt den Stoffwechsel an und hilft Ihnen, schneller abzunehmen

Vegetarisch & vegan-freundlich

Nachteile

Keine Rückerstattung bei einer einmonatigen Lieferung.

Für wen ist PrimeShred am besten geeignet?

PrimeShred ist eine großartige Option für alle, die eine natürliche und transparente Formel zur Ergänzung einer intensiven Trainingsroutine suchen. PrimeShred eignet sich am besten für Männer und Frauen, die ihre Fettverbrennung während des Trainings steigern und gleichzeitig geistig wach bleiben wollen.

Wer sollte PrimeShred vermeiden?

PrimeShred enthält drei verschiedene Koffeinquellen, so dass Menschen mit Koffeinempfindlichkeit dieses Ergänzungsmittel meiden sollten. Frauen, die schwanger sind, stillen oder planen, schwanger zu werden, sollten PrimeShred ebenfalls meiden.

Fazit

PrimeShred ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das den Hunger zügelt, die Fettverbrennung beschleunigt, das Energieniveau steigert und die Stimmung hebt. Wenn Sie sich mehr mentale Energie für Ihr Training wünschen, wird PrimeShred Ihnen helfen.

FAQs über Appetitzügler-Pillen

Was sind Appetitzügler?

Wörtlich genommen handelt es sich um alles, was Ihren Appetit unterdrückt und das Hungergefühl verhindert. Sie gaukeln Ihrem Gehirn vor, dass Sie satt sind, was Ihnen helfen kann, schneller Gewicht zu verlieren.

Sind Appetitzügler sicher?

Ja, sie sind sicher. Sie müssen jedoch einen Arzt konsultieren und Ihren Körpertyp kennen, bevor Sie einen Appetitzügler einnehmen. Außerdem sollten Sie sich an die Anweisungen auf dem Etikett des Produkts halten, um einen maximalen Nutzen zu gewährleisten.

Wann ist der beste Zeitpunkt für die Einnahme von Appetitzüglern?

Appetitzügler werden am besten eine Stunde vor den Mahlzeiten eingenommen. In der Regel wird empfohlen, sie auf nüchternen Magen einzunehmen. Lesen Sie jedoch auf dem Etikett die Anweisungen zur Dosierung und zum Zeitpunkt der Einnahme. Die in diesem Leitfaden genannten Marken wurden nach sorgfältiger Prüfung und klinischen Tests zusammengestellt. Ihre Dosierungsanweisungen sind am sichersten zu befolgen.

Wer sollte keine Appetitzügler einnehmen?

Appetitzügler dürfen nicht von Personen eingenommen werden, die Anti-Angst-Pillen oder Antidepressiva einnehmen. Schwangere Frauen und stillende Mütter sollten ebenfalls keine Appetitzügler einnehmen.

Abgesehen davon sollten Menschen, die an den folgenden Krankheiten leiden, auf die Einnahme von Appetitzüglern verzichten (oder zumindest mit ihrem Arzt darüber sprechen):

Herzkrankheit

Schilddrüsenüberfunktion

Grüner Star (Glaukom)

Lebererkrankung

Wer kann Appetitzügler zur Gewichtsabnahme verwenden?

Menschen mit einem Body-Mass-Index (BMI) von mehr als 30 können Appetitzügler verwenden. Auch Menschen mit einem BMI von 27, die mit Diabetes und Bluthochdruck zu kämpfen haben, können von Ärzten zur Einnahme von Appetitzüglern empfohlen werden. Für Personen unter 18 Jahren ist dies jedoch nicht ratsam, da sie sich noch im Wachstumsalter befinden.

Fazit: Welche Appetitzügler sollten Sie wählen?

Mit Appetitzüglern können Sie eine effektive Gewichtsabnahme erreichen. Sie beseitigen Müdigkeits- und Erschöpfungsgefühle, die mit einem harten Training einhergehen. Appetitzügler sorgen dafür, dass Sie sich satt fühlen, und dämpfen so Ihr Verlangen nach Essanfällen.

Verbraucher, die verschiedene Trainingsmethoden ausprobiert haben und dennoch nicht die gewünschte Figur erreicht haben, greifen zu Appetitzüglern, weil sie Ihnen die notwendigen Nährstoffe liefern, um Ihr Energieniveau zu steigern und Fett zu verbrennen. Diese Nahrungsergänzungsmittel sind voll von Inhaltsstoffen, die auf die richtigen Bereiche Ihres Körpers abzielen und bei der Gewichtsabnahme helfen können. Wir empfehlen Ihnen jedoch, sich für PhenQ zu entscheiden. Dies liegt daran, dass es ein natürliches, wissenschaftlich untermauertes Nahrungsergänzungsmittel zur Gewichtsabnahme ist, das Ihren Weg zur Gewichtsabnahme beschleunigen kann.

Bevor Sie jedoch ein Produkt einer beliebigen Marke bestellen, sollten Sie sich ein wenig informieren. Ein Appetitzügler ist ein großartiger Weg, um Ihren Traumkörper zu erreichen, aber stellen Sie sicher, dass Sie etwas Zeit in die Suche nach der bestmöglichen Option für Sie investieren.