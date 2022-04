5 Testosteron Tabletten Zur Testosteron Steigern In 2022

Wer Testosteron zu sich nimmt, möchte selbstverständlich erst einmal verschiedene Anbieter vergleichen. Alles, was wir unserem Körper zuführen, hat schließlich eine Wirkung auf diesen. Wichtige Informationen zu Testosteron-Boostern und lesenswerte Vergleiche finden Sie im folgenden Beitrag.

Bester Testo Booster: Testosteron Kaufen Online 2022

TestoPrime : Die besten Testosteron Supplements für Bodybuilding TestoGen : Steigert Testo auf natürliche Weise Testo Max : Testosteron Booster Kapseln für Männer Prime Male : Reines Testosteron online kaufen D-Bal Max : Steigert Muskelkraft & Ausdauer, Natürliches Testosteron kaufen

#1. TestoPrime: Die besten Testosteron Supplements für Bodybuilding

Ist ein weltweit bekannter, rein natürlicher Booster für die Testosteronbildung. Einer der besten unter den vielen getesteten Produkten. Durch TestoPrime wird nicht nur der Testosteronspiegel reguliert, sondern auch andere großartige Vorteile ergeben sich:

Bessere Knochengesundheit

Steigerung der Energie

Weniger Körperfettanteil

Erhöhter Sexualtrieb

Diese positiven Auswirkungen heben das Selbstwertgefühl und dadurch wird das Leben wieder um einiges lebenswerter. TestoPrime verspricht nicht nur all diese vielen positiven Vorteile, sondern hält sie auch wirklich ein. Es ist das einzige getestete Produkt, dass vieles mehr bietet als alle anderen Booster gemeinsam.

Inhaltsstoffe von TestoPrime

Die rein natürlichen Zutaten von TestoPrime sind unter anderem:



Panama Ginseng

Bockshornklee-Extrakt

Zink

D-Asparginsäure

Ashwagandha

Durch die sorgfältige Wahl der verschiedenen pflanzlichen Wirkstoffe gewährleistet TestoPrime eine außergewöhnliche Wirksamkeit ohne unerwünschte Nebenwirkungen. In den verschiedensten Tests eindeutig der beste Testosteron-Booster im Handel.

TestoPrime ist frei von Allergenen Stoffen

Die Anwendung ist aufgrund fehlender Allergene wie:

Gluten

Nüssen

Milchprodukten

Körnern

und anderer bekannter Allergene

Äußerst unbedenklich. Des Weiteren werden auch keine weiteren chemischen Zusatzstoffe verwendet, die vielleicht dem Körper Schaden zufügen könnten. Reine Pflanzenkraft verleiht seit vielen Jahren ungeahnte Wirkung auf den menschlichen Körper.

Die Einnahmeempfehlung für TestoPrime

Die empfohlene Tagesdosis von 4 Kapseln sollte nicht überschritten werden. Am besten eignet es sich, die Kapseln kurze Zeit vor dem Frühstück einzunehmen. Dadurch wirkt TestoPrime am nachhaltigsten auf den Organismus.

Wirkungseffizienz

Die Wirkung erfolgt nicht in den ersten Tagen, erst nach rund zwei bis drei Monaten nach Beginn der regelmäßigen Einnahme von TestoPrime wird man deutlich positive Ergebnisse feststellen. Die Pflanzenwirkstoffe sorgen für ein langsames Ansteigen der Testosteronbildung und das ist äußerst schonend für den menschlichen Organismus. Zu starke Veränderungen und ein zu schnelles Reagieren des Körpers würden Schäden verursachen.

Die Herstellung von TestoPrime erfolgt in den Vereinigten Staaten und in England. Dadurch ist dieses Produkt von der FDA zugelassen und geprüft. So können Bedenken, dass schädliche Auswirkungen auf den Körper entstehen könnten, ausgeschlossen werden.

TestoPrime verhindert erfolgreich das Sinken des Testosteronspiegels

Durch die natürlichen Wirkstoffe sorgt TestoPrime dafür, dass Testosteron, das selbst produziert wird, nicht einfach verloren geht. Es verhilft das Testosteron etwas länger zu speichern und regt die Neubildung an.

Testosteron Tabletten im Test, Erfahrungen und Bewertungen TestoPrime:

Es finden sich im Internet nur außerordentlich positive Rückmeldungen. Der Großteil der Befragten teilte mit, dass schon innerhalb kürzester Zeit eine äußerst positive Veränderung spürbar war. Mehr Energie und Ausdauer wirken sich positiv auf den gesamten Körper aus. Unangenehme Fettpolster verschwinden wieder und die Muskulatur wird ebenfalls wieder gestärkt. Motivation und Leistungsfähigkeit wurden positiv gesteigert und das Liebesleben wieder aktiviert. Das Selbstwertgefühl wird positiv angehoben und dadurch profitiert. Das körperliche Wohlbefinden enorm. Das alles nur durch die natürlichen Inhaltsstoffe von TestoPrime.

#2. Testogen: Steigert Testo auf natürliche Weise

Dieser Testosteron-Booster wird als stärkster Booster in sämtlichen Tests bezeichnet. Testogen reguliert nicht nur den Testosteronspiegel, sondern auch der Fettabbau wird unterstützt. Fettverlust und gleichzeitiger Muskelaufbau fördern einen gesünderen, aktiveren Körper.

Testogen wirkt verlangsamend auf den Prozess der Umwandlung von Testosteron in Östrogen und fördert somit den Fettabbau positiv. Innerhalb kürzester Zeit kann man feststellen, dass die Energie und Ausdauer enorm gesteigert und Fette reduziert werden. Ungewollte Fettpolster verschwinden ohne große Anstrengung und die Muskulatur wird gestärkt und wieder aufgebaut. Aber nicht nur das, auch die Konzentrationsfähigkeit wird äußerst positiv beeinflusst. Rundum wirkt dieser Booster wie eine Verjüngungskur auf den menschlichen Organismus.

Testogen verspricht nicht nur sehr viele Vorteile, sondern lässt diese auch eintreten. Es beschleunigt den Abbau von ungesundem Fett und fördert den Aufbau der Muskelmasse beim Training enorm. Dadurch wiederum erhöht sich der Stoffwechsel und der Körper bekommt mehr Energie und Lebensfreude. Testogen ist nicht nur in Kapselform erhältlich, sondern auch als Instant-Tropfen. Nimmt man diese Tropfen gemeinsam mit den Kapseln, wird die Wirkung der Pillen enorm verstärkt.

Inhaltsstoffe in Testogen

Unter anderem:



D-Asparaginsäure

Bockshornklee

Roter koreanischer Ginseng-Extrakt

Vitamine und Mineralien

Diese naturreinen pflanzlichen Inhaltsstoffe fördern und erhöhen das Energieniveau. Synthetische, also chemische Zusatzstoffe sind nicht darin zugesetzt. Durch die Natürlichkeit besteht keine Gefahr von möglichen allergischen Reaktionen während der Einnahme. Durch die lange erprobten pflanzlichen Inhaltsstoffe ist Testogen schnell wirksam und die Ergebnisse werden in kürzester Zeit von den Betroffenen wahrgenommen.

Anwendung von Testogen

Rund 20 Minuten vor dem Frühstück sollten 4 Kapseln täglich eingenommen werden. Durch die Einnahme am Morgen wirkt der Booster besser auf den erholten Organismus. Die Booster-Tropfen können zusätzlich zu den Kapseln eingenommen werden und verstärken deren positiven Effekt um einiges.

Einige der vielen Vorteile von Testogen:



bessere Konzentration

Stimmungsschwankungen verringern sich

die Motivation wird deutlich verbessert

Energiesteigerung

Förderung des Fettabbaues

sorgen für mehr Männlichkeit

keine schädlichen Nebenwirkungen



Testosteron Tabletten im Test, Erfahrungen und Bewertungen Testogen:

Befragte Nutzer von Testogen berichteten über Fettreduzierung und einfacheren Muskelaufbau. Trainingseinheiten wirken nicht so rasch ermüdend und die Muskulatur wird ohne zu große Anstrengungen aufgebaut. Des Weiteren wurde eine enorme Steigerung der Energie und Ausdauer sowie der sexuellen Leistungsfähigkeit von vielen Nutzern positiv bestätigt. Alles in allem sind alle Befragten mehr als zufrieden mit diesem Testosteron-Booster.

#3. Testo-Max: Testosteron Booster Kapseln für Männer

Wenn Testo-Max gewählt und eingenommen wird, bietet das Produkt so einiges. Nicht nur Ausdauer und Verbesserung der persönlichen Stimmung. Auch der Sexualtrieb wird positiv erhöht und das wiederum fördert die Steigerung des Selbstvertrauens ungemein. Testo-Max kann zur Behandlung von erektiler Dysfunktion ausgelöst durch Testosteronmangel ohne Bedenken und mit Erfolg eingesetzt werden.

Wie wirkt Testo-Max?

Durch Inhaltsstoffe wie D-Asparaginsäure wird luteinisierendes Hormon produziert. Dieses Hormon ist zuständig für die Steigerung der Testosteronbildung. Außergewöhnliche 2350 mg D-Asparaginsäure sind in jeder Kapsel enthalten und rund 10 natürliche pflanzliche Inhaltsstoffe mehr gewährleisten eine Erhöhung des Testosteronwertes.

Testo-Max ist ebenfalls für die Erholungsphasen der Muskulatur mehr als nur förderlich. Gerade beim Bodybuilding und längeren harten Trainingseinheiten sorgt Testo-Max für rascheren Muskelaufbau und schnellere Erholung danach. Muskelkater und Erschöpfung gehören durch diesen Booster der Vergangenheit an.

Bodybuilder schwören auf Testosteron, wenn die Muskeln vergrößert werden sollen. Gerade beim Krafttraining und dem Definieren des Körpers verhilft Testo-Max zu besserem Erfolg. Energie, Kraft und Leistungssteigerung erfolgt gleichermaßen durch die regelmäßige Einnahme des Boosters.

Inhaltsstoffe

Nur rein natürliche Zutaten wie:



Brennesselblätter-Extrakt

Roter koreanischer Ginseng

Bockshornklee

D-Asparaginsäure

Vitamine

Mineralien

sind in Testo-Max zu finden. Dadurch wird nicht nur das körperliche Aussehen verbessert und die Leistungsfähigkeit erhöht. TestoMax lässt den Körper besser erholen nach Anstrengungen und der Körper und die Muskulatur entspannt um einiges leichter. Müdigkeit und Abgeschlagenheit nach harten Trainingseinheiten gehören der Vergangenheit an. Das Erholungspotenzial wird positiv unterstützt.

Anwendung

Vier Kapseln Testo-Max, täglich kurz vor dem Frühstück eingenommen, erhöhen den Testosteronspiegel nachhaltig. Dadurch werden Trainingseinheiten positiv verbessert und die Ausdauer gestärkt.

Die Vorteile von Testogen-Max:



Natürliche Inhaltsstoffe

keine unerwünschten Nebenwirkungen

steigern natürlich die Potenz

vereinfachen Muskelaufbau

verkürzen die Erholungszeit

wirken in kürzester Zeit nach Einnahme Beginn

Bewertungen von Nutzern – Testosteron Tabletten im Test, Erfahrungen und Bewertungen

„Großartiges und rasch wirkendes Produkt.“

„Trainingseinheiten werden weniger anstrengend, die Muskulatur wird verbessert und Muskelfasern gestärkt. Sehr zu empfehlen“.

„Die Erholungsphasen des Körpers werden erheblich verkürzt und die Männlichkeit kehrt rasch wieder zurück. Ebenfalls die körperliche Ausgeglichenheit wird verstärkt, die Definition der Muskeln und damit des Körpers positiv beeinträchtigt“.

#4. Prime Male: Reines Testosteron online kaufen

Der Unterschied von Prime Male und den bis jetzt vorgestellten Produkten ist, dass Prime Male exklusiv für Männer über vierzig hergestellt wird. Ab dem Alter von 40 Jahren zeigt sich bei den meisten Männern ein Absinken des Testosteronspiegels und somit Probleme. Gerade an diesem Alter wird des Öfteren Hypogonadismus diagnostiziert. Motivation und Leistungsfähigkeit lassen mehr als zu wünschen übrig und der Körper verändert sich langsam.

Durch die Einnahme von Prime Male kann gegen diese Erscheinungen etwas unternommen werden. Nicht nur die Vitalität und damit verbunden Leistungsfähigkeit und Aussehen, sondern auch der Testosteronspiegel werden mit Prime Male deutlich erhöht. Aber nicht nur das, auch der Blutzuckerspiegel profitiert durch die Einnahme von Prime Male. Dieser Booster reguliert den Blutzucker und verhindert ein zu hohes Ansteigen und damit Diabetes. Ohne großartiges, schweres Körpertraining wird der Muskelaufbau und der Energielevel erhöht. Der Körper wird wieder gut definiert und die Alterserscheinungen reduziert.

Durch langjährige Erfahrungen und ständige Weiterentwicklungen sind durch Prime Male rasche Erfolge zu verzeichnen. Der Östrogenspiegel wird gesenkt und die Testosteronbildung erhöht.

Inhaltsstoffe von Prime Male:



Micuna-Proteine

Roter Ginseng

Brennesselwurzel

Bockshornklee-Extrakt

Vitamine

Vitamin D3

Vitamin B12

Vitamin K12

Mineralstoffe Zink Bor Magnesium



Chemische Zusatzstoffe, sind vollkommen ausgeschlossen und nicht gewollt. Durch rein natürliche Inhaltsstoffe können Nebenwirkungen von vornherein ausgeschlossen werden. Als Nachteil an Prime Male könnten mache die tierischen Inhaltsstoffe betrachten. Veganer werden so möglicherweise nicht in den Vorzug dieser Booster kommen können.

Anwendung

Die Einnahme von Prime Male sollte dreimal täglich zu den Mahlzeiten erfolgen und einmal vor dem zu Bett gehen. Dadurch wirkt Prime Male den ganzen Tag über regelmäßig auf den Organismus.

Wirkung

Die Wirkung von Prime Male ist enorm schnell zu bemerken. Die Männlichkeit wird außerordentlich verbessert und die Vitalität wieder hergestellt. Ebenfalls der Testosteronspiegel wird natürlich erhöht und die Leistungsfähigkeit nachhaltig gesteigert. Für Männer ab vierzig ist dieser Booster sehr zu empfehlen.

Vorteile durch die Einnahmen von Prime Male:



mehr Kraft

mehr Energie

unterstützt Muskelaufbau

kontrolliert den Blutzucker

reguliert den Blutdruck

erhöht die Potenz

Herz-Kreislauf unterstützend

Gewichtsreduktion durch erleichterten Fettabbau

fördert die Gesundheit der Prostata

Wenige Nachteile

Geringer Anteil an Ginseng

Für Veganer eher nicht geeignet durch tierische Zusatzstoffe

Testosteron Tabletten im Test, Erfahrungen und Bewertungen Prime Male:

Prime Male ist bei allen Befragten das beste Testosteron erhöhende Produkt auf dem Markt. Eine schnelle Wirkungsweise mit positiven Nebenerscheinungen. Gerade Männer ab vierzig sind von der Wirkung mehr als überzeugt und möchten nicht mehr darauf verzichten.

#5. D-BAL-Max: Steigert Muskelkraft & Ausdauer, Natürliches Testosteron kaufen

DBAL-Max ist ein Testosteron-Booster, der auf natürliche Weise wirkt wie ein verschreibungspflichtiges Steroid. Es wirkt nicht innerhalb von einigen Tagen, aber nach gewisser Zeit sind enorme Unterschiede zu bemerken. D-Bal hilft, die Fettverbrennung anzukurbeln und unterstützt den Muskelaufbau enorm. Deswegen bevorzugen gerade Bodybuilder diesen Booster sehr.

Die Testosteronbildung wird natürlich erhöht und das Lebensgefühl wieder gesteigert. Gesteigerte Leistungsfähigkeit und Konzentration fallen ebenfalls unter die erfreulichen positiven Eigenschaften von D-Bal. Nicht zu vergessen die kürzere Erholungszeit für die Muskulatur nach einem harten Training. Durch die bessere und nachhaltig schnellere Erholung der Muskulatur erhält man seinen Körper einfacher fit. Bei einer Diät hilft D-Bal die Muskeln zu erhalten und nur überschüssige Fettpolster abzubauen.

Ein weiterer Vorteil ist das D-Bal für Frauen und Männer gleichermaßen anwendbar ist. Frauen wird empfohlen, die Dosierung streng einzuhalten, um ungewollte Änderungen des Körpers zu vermeiden.

D-Bal enthält folgende Inhaltsstoffe:

Vitamin D3

Magnesium

Methylsulfonylmethan

L-Isoleucin

Suma Root Concentrated Extract

Ashwagandha

Hyaluronsäure

Wirkung

Diese natürlichen Inhaltsstoffe wirken enorm auf den ganzen Körper. Nicht nur die Gesundheit der Knochen profitiert sehr davon, sondern auch die Muskeln und ihre Fasern. Muskelfasern werden gestärkt und der Muskelaufbau gefördert, gleichzeitig wird die Fettverbrennung positiv unterstützt. Fettreduzierung und Muskelaufbau dadurch mehr als nur vereinfacht. Vitamin D benötigt der Körper für gesunde, starke Knochen und beeinflusst ebenfalls die Testosteronbildung. Ein Mangel an Vitamin D wird dadurch ebenfalls reduziert.

Des Weiteren werden die Erholungsphasen der Muskulatur verkürzt. Entzündungshemmende Eigenschaften mildern einen eventuellen Muskelkater und fördern damit besseren Schlaf. Dadurch ist D-Bal ein gesundheitsförderndes Mittel für den gesamten Körper.

Die Vorteile von D-Bal sind:



bessere Trainingsleistung

fördert den Aufbau der Muskulatur

Ausdauer-stärkend

fördert gesunde Knochen

wirkt entzündungshemmend bei Muskelkater

fördert die Erhöhung des Testosteronspiegel

Hundert Prozent natürlich und dadurch keine allergischen Reaktionen zu befürchten.

verhindert Vitamin D Mangel

Anwendung

Nach der täglichen Trainingseinheit empfiehlt es sich zumindest eine Dreiviertelstunde danach 3 Kapseln mit Wasser einzunehmen.

Nach zweimonatiger durchgehender Einnahme wird äußerst empfohlen, zumindest eineinhalb Wochen eine Pause von D-Bal einzulegen. Damit wird ein Gewöhnungseffekt des Körpers zu verhindert. Gewöhnt sich der Körper an den Booster, wird der Booster seine volle Wirkung reduzieren.

Es besteht des Weiteren die Möglichkeit, D-Bal und andere Nahrungsergänzungsmittel wie zum Beispiel Testo-Max zu kombinieren. Eine Kombination von zwei verschiedenen Boostern kann gerade für Bodybuilder und deren Muskeldefinierung positiv beeinflussen.

Testosteron Tabletten im Test, Erfahrungen und Bewertungen D-Bal:

Sämtliche Bewertungen für D-Bal sind äußerst positiv und die Nutzer sprechen nur in höchsten Tönen von diesem Nahrungsergänzungsmittel. Die äußerst positiven Eigenschaften von D-Bal haben alle Nutzer überzeugt.

Gibt es Nebenwirkungen durch Testosteron-Booster?

Hierzu gibt es keine Belege, die dazu etwas Genaueres aussagen. Alle Inhaltsstoffe sind natürlichen und pflanzlichen Ursprungs.

Viel unangenehmer sind die nachgewiesenen und eindeutig erkennbaren Folgen von einem zu niedrigen Testosteronspiegel im Körper. Das körperliche Unwohlsein, welches hierdurch ausgelöst eird, bringt vielerlei Probleme mit sich und wirkt sich negativ auf das Leben aus. Kommt man nun in die Situation, einen Testosteron-Booster zu benötigen, sollte man sich natürlich vorher sehr gut informieren. Insbesondere zu beachten und zu vergleichen, wenn man sich für einen Testosteron-Booster entscheidet, sollten die natürlichen Inhaltsstoffe und die pflanzlichen Inhaltsstoffe sein. Booster mit reinen und natürlichen Inhaltsstoffen sollten den chemischen Produkten auf alle Fälle vorgezogen werden. Unsere Angaben zu Testosteron Tabletten im Test, Erfahrungen und Bewertungen haben Ihnen hoffentlich die Wahl erheblich erleichtert.

Produkte, die Allergene Zusatzstoffe beinhalten, sollten besser von Anfang an vermieden werden. Diese können zu außergewöhnlich starken allergischen Reaktionen führen und wirklich krank machen. Außerdem ist es mehr als nur ratsam, seinen Testosteronspiegel regelmäßig vorsorglich bestimmen zu lassen. Dadurch können der Einsatz und die Dosierung von Boostern besser durchgeführt werden. Eine Überdosierung des Testosteron-Boosters birgt das Risiko von unerwünschten und unangenehmen Nebenwirkungen. Der Körper kann auch auf eine Überdosierung von pflanzlichen Produkten enorm heftig reagieren. Darum immer die Einnahmevorschriften und Dosierungen strikt einhalten.

Wie es sich hier zeigt, braucht „Mann“ keine Angst vor dem Alter zu haben. Ebenfalls der Verlust der Sexualität muss nicht befürchtet werden, ganz im Gegenteil. Es gibt rein pflanzliche Unterstützung, diesen Problemen entgegenzuwirken. Diese pflanzliche Unterstützung wirkt in vielen Bereichen des Körpers.

Lebensqualität wird dadurch enorm gesteigert und die negativen Gedanken an das Älterwerdens verfliegen. Dadurch kann man äußerst positiv in die Zukunft blicken. Gut informiert älter werden und den Erscheinungen des Alterns rechtzeitig entgegenzuwirken ist der beste Weg in eine positive Zukunft ohne Sorgen.

FAQs zu Testosteron-Boostern

Was ist Testosteron?

Wie das Hormon Testosteron im menschlichen Organismus entsteht, ist einfach erklärt. Das männliche Sexualhormon Testosteron kommt übrigens bei beiden Geschlechtern vor. Der weibliche Körper verfügt übrigens ebenfalls über einen winzigen Anteil dieses Hormons. Während Männer es in den Hoden bilden, entsteht es bei Frauen zum Teil in den Eierstöcken und zusätzlich in der Rinde der Nebennieren. Das Testosteron wird bei Frauen jedoch meist in Östrogen umgewandelt.

Wofür sind Testosteron-Booster eigentlich gut?

Testosteron-Booster sind Nahrungsergänzungsmittel, die helfen, die Testosteronbildung im Körper wieder zu erhöhen. Normalerweise sind dies Kombinationen aus natürlichen Extrakten von verschiedensten Pflanzen und Pflanzenteilen. Diese Pflanzen wurden und werden immer noch seit sehr vielen Jahren in der traditionellen chinesischen Medizin erfolgreich angewandt. Die besten Beispiele dafür sind etwa Ginseng oder das Bockshornklee-Extrakt.

Einen Testosteron-Booster zu finden, der den richtigen Erfolg mit sich bringt, kann sich als durchaus äußerst schwierig erweisen. Im Internet findet man dazu unzählige Produkte, die sofortige Hilfe versprechen. Testosteron Tabletten im Test, Erfahrungen und Bewertungen sind auch im Internet häufig zu finden. Es ist ohne diesen Vergleich nicht einfach, das richtige Produkt auf Anhieb für sich selbst unter den unzählig vielen Angeboten zu finden.

Darum empfiehlt es sich, sich die Mühe zu machen und die Bewertungen der verschiedensten durchgeführten Tests zu den am Markt befindlichen Produkten genauestens zu lesen. Aber nicht nur das Wissen rund um diese Produkte, sondern der Vergleich ist ebenfalls mehr als wichtig. Nicht jeder der angebotenen Testosteron-Booster hat die exakt gleiche Wirkung. Bei den verschiedenen Produkten gibt es sehr wohl große Unterschiede. Alle erhöhen zwar den Testosteronspiegel, doch auch die Erhöhung der Muskelmasse spielt bei vielen dieser Booster oft eine große Rolle.

Warum ist es wichtig, dass der Testosteronspiegel im richtigen Bereich ist?

Ein zu niedriger Testosteronspiegel führt zu einem körperlichen Unwohlsein und große Antriebslosigkeit wird vermehrt wahrgenommen. Auch der Körper verändert sich. Fettpolster entstehen und die Muskulatur nimmt ab. Die Motivation ist nicht mehr ausreichend oder fehlt vollständig. Diese Situation lässt dadurch auch das Selbstwertgefühl mehr und mehr abfallen. Vermindertes Selbstvertrauen und Antriebslosigkeit lösen nicht allzu selten eine echte Lebenskrise aus.

Ein zu niedriger Testosteronspiegel stellt ein echtes gesundheitliches Risiko dar und kann zu:

Stoffwechselstörungen

Depressionen

Haarausfall

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

führen. Ein zu hoher Testosteronspiegel hingegen kann wiederum ebenfalls körperliche oder psychologische Probleme auslösen, die nicht minder dem niedrigen Testosteronspiegel sind.

Körperliche Auswirkungen sind:

Fettige Haut

Akne

Muskelmasseaufbau

Psychische Auswirkungen können sein:



Erhöhte Reizbarkeit

Aggressivität

Depressionen

Deswegen ist es unbedingt erforderlich, den Testosteronspiegel ab dem Alter von rund 40 Jahren regelmäßig kontrollieren zu lassen. Dadurch kann man den vielen unangenehmen Folgeerscheinungen von Testosteronmangel vorab entgegenwirken. Bemerkt man jedoch an sich selbst, dass man nicht mehr so vital ist und das auch andere Symptome vermehrt auftreten, kann jederzeit auf natürliche Testosteron-Booster zurückgegriffen werden. Testosteron Tabletten im Test, Erfahrungen und Bewertungen sollten natürlich vorher betrachtet werden. Pflanzliche Wirkstoffe haben keinen negativen Effekt auf den Körper und unterstützen die Gesundheit positiv. Die Natur hat viele unscheinbare Kräuter und Pflanzen zu bieten, die sich mehr als nur positiv auf unseren Körper und damit auf das Leben auswirken.

Testosteron, welche Wirkung hat es bei den unterschiedlichen Geschlechtern?

Bei Frauen kann eine Zufuhr von künstlichem Testosteron zu zahlreichen Veränderungen des Körpers führen. Eine Veränderung der Stimme, der Gesichtszüge, der Muskulatur und auch eine stärkere Behaarung an diversen Körperstellen ist zu erwarten. Eine Frau kann dadurch männliche Züge bekommen. Selbst nach Absetzen einer künstlichen Zufuhr kann es vorkommen, dass diese Veränderungen sich nicht mehr vollständig zurückbilden. Bei Geschlechtsumwandlungen kann zum Beispiel eine Hormontherapie mit Testosteron erfolgen.

Der Höhepunkt der Testosteronbildung bei Männern ist im jugendlichen Alter zwischen 17 und 20 Jahren. Im Laufe der Jahre und je älter ein Mann wird, desto geringer wird die eigene Testosteronproduktion. Der Testosteronspiegel fällt mit zunehmendem Alter immer weiter ab. Den massiven Rückgang der Produktion von Testosteron im männlichen Körper kann man regelrecht beobachten. In der Blüte seines Lebens beginnt der männliche Körper bereits abzubauen. Auch die Produktion des Sexualhormons Testosteron bleibt hiervon nicht verschont. Mit goldenen 35 Jahren macht sich die fehlende Produktion bereits bemerkbar. Der niedrige Testosteronspiegel ist auch sehr häufig der Grund, warum “Mann” nicht mehr so richtig funktioniert.

Zu den typischen Symptomen gehören ein Müdigkeitsgefühl, Antriebslosigkeit oder auch Abgeschlagenheit. Erschöpfungszustände und eine fehlende Ausdauer machen sich zudem bemerkbar. Wer solche einer Hormonschwankung unterliegt, ist zudem häufig unkonzentriert. Das deutlichste Anzeichen ist jedoch das fehlende oder leidende Liebesleben. Ist man bereits in den Fünfzigern angelangt, kann es des öfteren vorkommen, dass ein Mann durch diese Auswirkungen den Arzt aufsucht. Testosteron Tabletten im Test, Erfahrungen und Bewertungen sind an dieser Stelle einzuholen.

Wenn man Testosteron-Booster einnimmt, wie lange dauert es, bis sich eine Veränderung einstellt?

Bei den vorgestellten Boostern handelt es sich um pflanzliche Produkte und diese wirken nicht von einer Stunde zu der anderen. Des Weiteren reagiert jeder Körper anders. Darum kann eine genaue Zeitangabe für die Wirkung nicht gegeben werden. Auch hängt es davon ab, was man mit den Boostern genau behandeln möchte. Soll zum Beispiel die sexuelle Leistungsfähigkeit verbessert werden, sind 3 Monate regelmäßige Einnahme notwendig, um Erfolg verzeichnen zu können.

Von dem Zeitpunkt der Einnahme der ersten Kapseln sollten nach 3 bis 3,5 Monaten die ersten positiven Veränderungen bemerkbar sein. Wichtig dabei ist es aber, die Dosierung genauestens zu befolgen.

Erfolgen Ergebnisse nach Einnahme eines Boosters in kürzerer Zeit ist anzunehmen, dass in diesem Booster Chemikalien zugefügt wurden. Testosteron-Booster wirken durch pflanzliche Wirkstoffe und deshalb ist das Wirken von Person zu Person unterschiedlich.

Wirken Testosteron-Booster wirklich?

Diese Frage kann eindeutig mit Ja beantwortet werden. Ohne Wirkung wären diese Booster von der FDA nicht zugelassen und auch Ärzte würden diese Booster nicht empfehlen oder verschreiben.

Im Internet sind ebenfalls Erfahrungsberichte zu finden, die genau beschreiben, wie die Wirkung eintritt und wie lange es bis eine Wirkung gedauert hat. Gleichzeitig können die gesamten Wirkstoffe und deren Wirksamkeit im Internet nachgelesen werden, damit kann überprüft werden, ob der Booster Erfolg bringt.

Andere Produkte mit chemischen Zusätzen sind nicht gefahrlos, diese sollten deshalb eher gemieden werden.

Kann man Testosteron auf andere natürliche Weise erhöhen?

Es gibt viele verschiedene Lebensmittel, die die Testosteronbildung fördern. Früchte wie Bananen, Ananas oder Wassermelonen gehören dazu. Bananen erhöhen zusätzlich auch die Energie. Ebenfalls zu den fördernden Lebensmitteln gehört Olivenöl, Fisch mit hohem Fettanteil oder Ingwer. Viel Sport und Bewegung an frischer Luft sind weitere Faktoren, um die Testosteronbildung zu fördern.

Wann kann man wieder aufhören mit der Einnahme von Testosteron-Boostern?

Wird bei einem Menschen Testosteronmangel festgestellt, muss er deswegen behandelt werden. Leider ist die Produktion von Testosteron im Alter rückläufig. Durch ein Absetzen der Booster können Symptome wieder auftreten.

Kann man Testosteron-Booster einnehmen, ohne an Hypogonadismus zu leiden?

Viele der angebotenen Testosteron-Booster unterliegen nicht der Rezeptpflicht. Dadurch können sie auch ohne ärztliche Diagnose gekauft werden. Das ist aber nicht empfehlenswert und sollte auf keinen Fall gemacht werden.

Was ist Hypogonadismus?

Die Definition für Hypogonadismus ist ein Testosterondefizit, welches eine Verminderung der Spermienproduktion verursacht. Diese kann auf eine Störfunktion in den Hoden hinweisen. Testosteron wird bei Männern zum größten Teil in den Hoden gebildet. Durch eine Störfunktion kann diese Produktion vermindern oder gar komplett eingestellt werden.